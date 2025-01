Minh Hằng phản ứng thế nào khi ồn ào với Hà Hồ bị đào lại?

Minh Hằng đang là cái tên thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả khi bỗng dưng vướng vào ồn ào với Hà Hồ.

Sau khi chương trình Gala Nhạc Việt lên sóng, phần trình diễn Chuyện cũ bỏ qua của Minh Hằng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Lý do là bởi trước khi Minh Hằng ra hát, Hà Hồ - Trấn Thành đã có màn giới thiệu về tiết mục của cô khá ý nhị, gợi nhắc đến drama ở The Face năm xưa. Hồi 7 năm trước, Minh Hằng từng livestream khóc và kể chuyện bị một đàn chị chèn ép, không muốn ngồi cùng ghế nóng The Face. Theo lời Minh Hằng thì đàn chị này còn gây áp lực với ekip sản xuất rằng nếu có người đó thì sẽ không có Minh Hằng. Thời điểm đó, mũi dùi chĩa về Hà Hồ. Phía Hà Hồ chia sẻ cô không liên quan nên không muốn đôi co, thời gian sẽ trả lời tất cả.

Minh Hằng vui vẻ chia sẻ hình ảnh cá nhân giữa ồn ào

7 năm trôi qua, thực hư câu chuyện vẫn là một ẩn số. Trong vòng 1 tuần trở lại đây, vụ ồn ào này được khơi dậy vì những thông tin liên quan đến Minh Hằng tham gia Gala Nhạc Việt - chương trình gắn liền với tên tuổi Hồ Ngọc Hà.

Giữa mọi đồn đoán, Minh Hằng vẫn điềm nhiên cập nhật hình ảnh về cuộc sống đời thường. Nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh đang make up, làm tóc với diện mạo tươi tắn, vui vẻ. Tiếp đến, Minh Hằng khoe hình ảnh nhận quà tết từ Phạm Quỳnh Anh và các đồng nghiệp. Trong 1 video, cô còn để lộ khoảnh khắc dùng trà bánh sang chảnh.

Minh Hằng cập nhật hình ảnh về cuộc sống đời thường trên story

Liên quan đến ồn ào này, tối 23/1, đạo diễn Trần Thành Trung - quản lý Hà Hồ có bài đăng dài kể hết ngọn ngành câu chuyện. Theo đó, Trần Thành Trung kể trong quá khứ, Hồ Ngọc Hà và Minh Hằng từng có mối quan hệ tốt đẹp. Minh Hằng từng thần tượng Hồ Ngọc Hà. Cũng theo Trần Thành Trung thì cả Hồ Ngọc Hà và Minh Hằng đều bị tổn thương bởi sự việc trước đây ở The Face.

Hà Hồ

"Sự việc xảy ra trước đây, Hà không có ý như mọi người vẫn nghĩ. Mình nhớ chính xác, thời điểm đó Hà không muốn tiếp tục làm giám khảo mùa 2 The Face nữa nhưng được thuyết phục nhiều lần, Hà mới hẹn gặp ban tổ chức nói chuyện để trao đổi, thì lúc đó biết chương trình có ý định mời Hằng và Hà có nói đại ý rằng: Nếu đã định mời Hằng rồi thì cứ để Hằng làm đi, Hà không làm cũng được, có thể làm giám khảo khách mời cũng được. Chắc chắn Hà không có ý và không hề nói câu: Có người này thì không có người kia.

Nói về quan hệ của Hà - Hằng trước đây, không phải quá thân, nhưng trong các sự kiện của Hà như liveshow, Hằng đều đi xem và đâu đó trên báo Hằng có lần chia sẻ Hằng từng thần tượng Hà. Nếu Hà "chèn ép" Hằng, hoặc muốn thể hiện mình vị trí "bề trên" thì đã không hát chung với Hằng trong Như hoa mùa xuân. Hà không muốn làm The Face mùa 2 đơn giản vì Hà không thích chứ không có ý hạ bệ hay ''chèn ép'' Hằng", Trần Thành Trung nói thêm.