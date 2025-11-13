Minh Hằng “cân trọn” mọi tạo hình từ sang chảnh đến nổi loạn, gợi cảm trong MV mới

DIRECTOR thuộc thể loại dance sôi động, trẻ trung, lấy cảm hứng từ chính hình ảnh của nữ nghệ sĩ trong cuộc sống và sự nghiệp. Qua MV, Minh Hằng “chiêu đãi” người hâm mộ một “bữa tiệc” thời trang mãn nhãn, kết hợp cùng góc quay điện ảnh, kỹ xảo hoành tráng và vũ đạo đẹp mắt.
Minh Hằng chia sẻ về lý do lựa chọn chủ đề DIRECTOR: “7 năm qua tôi không hoạt động nhiều về âm nhạc, đó là một khoảng thời gian không ngắn. Đặc biệt, những thay đổi sau khi có gia đình và em bé đã tác động sâu sắc đến cuộc sống và tinh thần của tôi.
Cụm từ DIRECTOR dễ tạo liên tưởng đến hành trình làm diễn viên, làm phim mà Minh Hằng đã đi qua. Chủ đề này mang đến cảm giác thân thuộc, gần gũi, giúp khán giả dễ cảm nhận và tin vào sản phẩm mới. Ngoài nghĩa đen là đạo diễn, tôi rất thích ý nghĩa sâu xa của DIRECTOR là khả năng làm chủ cuộc đời mình - điều này rất đúng với Minh Hằng ở thời điểm hiện tại”.
Cuối MV DIRECTOR, Minh Hằng nói một câu quen thuộc của mỗi đạo diễn: “Good take! Moving on!” (Tạm dịch: Cảnh quay tốt rồi! Chuyển sang cảnh tiếp theo!). Câu thoại như một lời tự nhủ đầy mãn nguyện của Minh Hằng với hành trình nghệ thuật rực rỡ đã qua, đồng thời khẳng định tinh thần sẵn sàng bước tiếp để chinh phục những thử thách mới.
Không thể không nhắc đến thời trang - yếu tố được Minh Hằng đầu tư mạnh tay trong MV DIRECTOR. Có tổng cộng 7 tạo hình khác nhau của Minh Hằng, tất cả đều được chăm chút kỹ lưỡng, góp phần thể hiện rõ tinh thần của ca khúc: người phụ nữ hiện đại, biến hóa đa dạng giữa các vai trò và không ngại đổi mới phong cách.
Mỗi bộ trang phục đều được ví như một “khung hình điện ảnh”, đem theo câu chuyện riêng nhưng vẫn hòa quyện trong tổng thể xuyên suốt, thể hiện trọn vẹn cá tính của Minh Hằng - thời thượng, bản lĩnh và đầy sức hút.
Minh Hằng tiết lộ thêm, sản phẩm DIRECTOR chỉ là sự mở màn cho chuỗi dự án bao gồm cả một EP mà cô đang thực hiện. Với sự chỉn chu, chất lượng của MV DIRECTOR, Minh Hằng càng khiến người hâm mộ trông đợi vào những bước đi tiếp theo trong “chương mới” của hành trình nghệ thuật.