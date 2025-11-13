Minh Hằng “cân trọn” mọi tạo hình từ sang chảnh đến nổi loạn, gợi cảm trong MV mới

DIRECTOR thuộc thể loại dance sôi động, trẻ trung, lấy cảm hứng từ chính hình ảnh của nữ nghệ sĩ trong cuộc sống và sự nghiệp. Qua MV, Minh Hằng “chiêu đãi” người hâm mộ một “bữa tiệc” thời trang mãn nhãn, kết hợp cùng góc quay điện ảnh, kỹ xảo hoành tráng và vũ đạo đẹp mắt.

Minh Hằng trở lại Vpop với MV DIRECTOR

Minh Hằng chia sẻ về lý do lựa chọn chủ đề DIRECTOR: “7 năm qua tôi không hoạt động nhiều về âm nhạc, đó là một khoảng thời gian không ngắn. Đặc biệt, những thay đổi sau khi có gia đình và em bé đã tác động sâu sắc đến cuộc sống và tinh thần của tôi.

Cụm từ DIRECTOR dễ tạo liên tưởng đến hành trình làm diễn viên, làm phim mà Minh Hằng đã đi qua. Chủ đề này mang đến cảm giác thân thuộc, gần gũi, giúp khán giả dễ cảm nhận và tin vào sản phẩm mới. Ngoài nghĩa đen là đạo diễn, tôi rất thích ý nghĩa sâu xa của DIRECTOR là khả năng làm chủ cuộc đời mình - điều này rất đúng với Minh Hằng ở thời điểm hiện tại”.

Cuối MV DIRECTOR, Minh Hằng nói một câu quen thuộc của mỗi đạo diễn: “Good take! Moving on!” (Tạm dịch: Cảnh quay tốt rồi! Chuyển sang cảnh tiếp theo!). Câu thoại như một lời tự nhủ đầy mãn nguyện của Minh Hằng với hành trình nghệ thuật rực rỡ đã qua, đồng thời khẳng định tinh thần sẵn sàng bước tiếp để chinh phục những thử thách mới.

Không thể không nhắc đến thời trang - yếu tố được Minh Hằng đầu tư mạnh tay trong MV DIRECTOR. Có tổng cộng 7 tạo hình khác nhau của Minh Hằng, tất cả đều được chăm chút kỹ lưỡng, góp phần thể hiện rõ tinh thần của ca khúc: người phụ nữ hiện đại, biến hóa đa dạng giữa các vai trò và không ngại đổi mới phong cách.

Mỗi bộ trang phục đều được ví như một “khung hình điện ảnh”, đem theo câu chuyện riêng nhưng vẫn hòa quyện trong tổng thể xuyên suốt, thể hiện trọn vẹn cá tính của Minh Hằng - thời thượng, bản lĩnh và đầy sức hút.

Sau đó, vẻ mềm mại, nữ tính được khoe trọn qua tạo hình thiên thần trong chiếc đầm lông trắng cut-out, tôn lên sự thanh thoát và cảm xúc thuần khiết.

Ở hình tượng lãnh đạo quyết đoán, Minh Hằng mặc corset phối quần tây cùng găng tay đỏ và trang sức Tiffany & Co., biểu trưng cho quyền lực và sự tự tin.

Khi khoác lên mình chiếc “trench coat” da được may riêng kết hợp đôi giày hiếm Prada Flame Wedge, Minh Hằng lại hóa thân thành người phụ nữ rực cháy, làm chủ tình yêu và công việc.

Sáng tạo đột phá nhất phải kể đến chiếc váy ngắn sequin ánh bạc đính vi mạch bán dẫn - biểu tượng của sự giải phóng và tỏa sáng sau khi vượt qua giới hạn.

Ở phần trình diễn vũ đạo, Minh Hằng diện trang phục lấy cảm hứng từ phim Dune với tông màu cát và chất liệu thô mộc mang đến hình ảnh một “chiến binh sa mạc” kiêu hãnh, thể hiện bản năng và quyền lực nữ giới trong thế giới viễn tưởng.

Đặc biệt, bộ Jumpsuit Hologram được lấy cảm hứng từ các nhân vật và tác phẩm của thập niên 80 - 90, mang hơi hướng Vintage Futuristic. Chất liệu ánh bạc cực kỳ nổi bật này được lựa chọn để gợi liên tưởng đến thời kỳ đĩa CD lên ngôi, cũng là biểu tượng đặc trưng của kỷ nguyên hoài niệm nhưng vẫn đầy sức sống sáng tạo.

Set đồ này sử dụng trong cảnh quay với chiếc đĩa CD khổng lồ, như tái hiện hình ảnh người nghệ sĩ đang “quay ngược thời gian” để nhìn lại chính mình - ánh bạc trên trang phục và cả chiếc CD vừa phản chiếu ký ức, hiện tại và tương lai. Bộ trang phục này là điểm nhấn thị giác mạnh mẽ trong tổng thể MV, khắc họa tinh thần DIRECTOR - người điều khiển cả quá khứ, hiện tại lẫn tương lai bằng ánh sáng và âm thanh của riêng mình.

Minh Hằng tiết lộ thêm, sản phẩm DIRECTOR chỉ là sự mở màn cho chuỗi dự án bao gồm cả một EP mà cô đang thực hiện. Với sự chỉn chu, chất lượng của MV DIRECTOR, Minh Hằng càng khiến người hâm mộ trông đợi vào những bước đi tiếp theo trong “chương mới” của hành trình nghệ thuật.