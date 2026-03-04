Minh Hằng bắt tay Tóc Tiên, tặng quà cho hội chị em nhân ngày 8/3

Sau chuỗi ngày khiến fan “đứng ngồi không yên” vì loạt ẩn số lần lượt tung ra về dự án mới, vào 20h ngày 3/3, Minh Hằng chính thức ra mắt MV mới “Hoa Hồng Ai Vun Trồng”, đánh dấu màn kết hợp lần đầu tiên giữa nữ ca sĩ và Tóc Tiên. Đây là món quà mà Minh Hằng muốn gửi tặng đến các chị em phụ nữ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 sắp tới.

Minh Hằng kết hợp Tóc Tiên trong MV đầu tư nhất sự nghiệp

“Hoa Hồng Ai Vun Trồng” là một sáng tác của DTAP với giai điệu Pop ma mị, bắt tai và rất dễ nghe. Với ngôn từ mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, ca khúc một lời nhắn nhủ đến các chị em phụ nữ rằng hãy yêu thương bản thân như cách bạn từng khao khát được người khác yêu thương.

Không dừng lại ở một lời động viên, “Hoa Hồng Ai Vun Trồng” còn mang theo tinh thần “women support women”: Ngoài việc yêu bản thân, phụ nữ cũng nên yêu thương và là điểm tựa của nhau.

“Hoa Hồng Ai Vun Trồng” đánh dấu cú bắt tay của 2 chị đẹp đình đám của showbiz Việt. Minh Hằng cho biết, từ lâu cô đã có dự định thực hiện một dự án kết hợp cùng người em thân thiết Tóc Tiên và “Hoa Hồng Ai Vun Trồng” chính là ca khúc cực kì phù hợp.

Là chị em thân thiết ở ngoài đời, trong lần kết hợp đầu tiên, Minh Hằng bày tỏ Tóc Tiên là một người rất yêu nghề, kính nghiệp và một khi nhận lời làm gì sẽ luôn làm hết sức có thể.

Về phần Tóc Tiên, nữ ca sĩ cho biết khi nhận lời tham gia vào dự án của Minh Hằng, cô tin tưởng tuyệt đối về khả năng lẫn sự chỉn chu của người chị thân thiết, nhất là khi ekip sản xuất quy tụ những tên tuổi hàng đầu hiện nay như đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, Giám đốc Sáng tạo Alex Fox hay nhà sản xuất âm nhạc DTAP,...

MV “Hoa Hồng Ai Vun Trồng” hiện đã có mặt trên kênh Youtube chính thức của Minh Hằng. Audio cũng được phát hành trên các nền tảng nhạc số từ ngày 3/3/2026.