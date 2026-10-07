MIN bị người lạ theo dõi đến tận nhà, lên thông báo nóng trong đêm

Thông báo mới nhất của MIN nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm.

Tối muộn ngày 6/10, MIN bất ngờ đăng tải một thông báo trên trang cá nhân, thu hút sự chú ý của nhiều người. Trong story, nữ ca sĩ đề cập đến những hành động liên quan đến không gian riêng tư của mình.

Story vào tối muộn của MIN nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm

Cụ thể, MIN cho biết có nhiều cách để thể hiện tình cảm với một người mình yêu quý. Tuy nhiên, cô đề cập rõ việc tìm đến nơi người đó sinh sống khi chưa được cho phép, chờ đợi tại đó hoặc đi theo họ trong những khoảng thời gian riêng tư không phải là những cách thể hiện tình cảm phù hợp.

Nữ ca sĩ cũng nhắc đến việc người hâm mộ có nhiều lựa chọn khác để thể hiện tình yêu thương và sự ủng hộ dành cho cô. MIN bày tỏ mong muốn mọi người lựa chọn những cách thức đó thay vì tìm đến không gian sinh hoạt riêng của cô.

Việc MIN lên tiếng nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ đông đảo người hâm mộ. Nhiều fan chia sẻ lại nội dung nữ ca sĩ đăng tải, đồng thời bày tỏ sự không đồng tình với hành động xâm phạm không gian riêng tư mà cô đề cập. Một số người hâm mộ cho rằng tình cảm dành cho nghệ sĩ cần đi cùng sự tôn trọng, đặc biệt là đối với những khoảng thời gian và không gian cá nhân.

Việc MIN lên tiếng nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ đông đảo người hâm mộ và dân mạng

Nhiều fan của MIN cũng chủ động nhắc nhở những người cùng yêu mến nữ ca sĩ không tìm đến nơi ở, chờ đợi hay đi theo cô khi chưa được cho phép. Các bài đăng, bình luận kêu gọi tôn trọng đời tư của MIN được chia sẻ cùng nội dung story, trong khi một bộ phận cộng đồng mạng cũng bày tỏ sự đồng tình với nữ ca sĩ.

Hành động theo dõi, tìm đến nhà riêng của nghệ sĩ vốn không phải vấn đề mới. Nhiều nghệ sĩ và các fandom ở nước ngoài từng lên tiếng cảnh báo về việc vượt qua ranh giới giữa ủng hộ và xâm phạm đời tư. Tại Hàn Quốc, tình trạng này nghiêm trọng đến mức cơ quan chức năng từng vào cuộc, xử lý những trường hợp tìm đến nhà riêng hoặc liên tục bám theo nghệ sĩ, khiến họ cảm thấy không còn an toàn trong cuộc sống thường ngày.

Khi văn hóa thần tượng và cộng đồng người hâm mộ tại Việt Nam ngày càng phát triển, những khái niệm về ranh giới giữa nghệ sĩ và fan cũng được chú ý nhiều hơn

Khi văn hóa thần tượng và cộng đồng người hâm mộ tại Việt Nam ngày càng phát triển, những khái niệm về ranh giới giữa nghệ sĩ và fan cũng được chú ý nhiều hơn. Việc yêu mến, đồng hành với thần tượng có thể được thể hiện qua nhiều hình thức, nhưng quyền riêng tư và không gian cá nhân cũng vẫn là giới hạn cần được tôn trọng.

MIN vốn không phải cái tên xa lạ với khán giả yêu nhạc Việt

MIN vốn không phải cái tên xa lạ với khán giả yêu nhạc Việt. Bắt đầu được chú ý từ khi hoạt động cùng nhóm nhảy ST.319, nữ ca sĩ tách ra hoạt động solo và từng bước tạo dấu ấn với loạt ca khúc như Có Em Chờ, Ghen, Đừng Yêu Nữa, Em Mệt Rồi, Vì Yêu Cứ Đâm Đầu hay Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu. Đặc biệt, Trên Tình Bạn Dưới Tình Yêu trở thành một trong những bản hit nổi bật nhất của MIN, tiếp nối chuỗi ca khúc giúp nữ ca sĩ tạo dấu ấn riêng tại Vpop.

Năm 2022, MIN phát hành album đầu tay 50/50 sau 8 năm hoạt động. Dự án gồm 8 ca khúc, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của nữ ca sĩ, với Cà Phê là sản phẩm chủ đề bên cạnh những ca khúc như Late Blooming Flower, Anh Qua Đây Đi, Phải Lòng Anh và Watching The Stars.

Cuối năm 2025, MIN từng gây sốt khi trở lại với album Dear Min

Sau 50/50, MIN có khoảng 3 năm hoạt động âm nhạc khá thưa trước khi trở lại với album phòng thu thứ hai Dear Min vào tháng 10/2025. Khoảng thời gian này khiến màn tái xuất của nữ ca sĩ nhận được nhiều sự chú ý, đặc biệt khi Dear Min đánh dấu lần trở lại với một dự án dài hơi sau thời gian vắng bóng. So với hình ảnh quen thuộc trong những sản phẩm trước, Dear Min cho thấy một MIN trưởng thành và trầm lắng hơn.

Màn trở lại này cũng mang đến cho MIN những tín hiệu tích cực trên các bảng xếp hạng. Ca khúc Chẳng Phải Tình Đầu Sao Đau Đến Thế kết hợp cùng Dangrangto và Antransax nhanh chóng vươn lên vị trí cao trên YouTube Trending và Spotify, trở thành một trong những sản phẩm được chú ý trong giai đoạn cuối năm 2025.

Trong suốt quá trình hoạt động, MIN cũng duy trì sự kết nối với người hâm mộ và thường dành thời gian giao lưu, trò chuyện, chụp ảnh cùng fan sau các chương trình

Trong suốt quá trình hoạt động, MIN cũng duy trì sự kết nối với người hâm mộ thông qua các sân khấu, sự kiện và những lần xuất hiện trước công chúng. Nữ ca sĩ thường dành thời gian giao lưu, trò chuyện, chụp ảnh cùng fan sau các chương trình. Với những người đã đồng hành cùng MIN trong nhiều năm, sự gần gũi này là một phần trong mối quan hệ giữa nữ ca sĩ và fandom.

Chính vì vậy, khi MIN lần đầu lên tiếng về việc đời tư bị xâm phạm, nhiều người hâm mộ nhanh chóng chia sẻ và thể hiện sự ủng hộ. Những lời nhắc nhở trong cộng đồng fan cũng tập trung vào việc tiếp tục yêu mến, ủng hộ MIN nhưng không vượt qua giới hạn mà nữ ca sĩ đã đặt ra.

Ảnh: FBNV