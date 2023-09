Miley Cyrus diện bikini đọ dáng với mẹ ruột U60

Trong video quảng bá có Used To Be Young, Miley có nhắc đến chồng cũ Liam Hemsworth. Cô tiết lộ khi hợp tác trong phim The Last Song năm 2008, họ ăn ý với nhau. Theo cô, đó là khởi đầu cho mối quan hệ kéo dài 10 năm. Miley cũng chia sẻ khoảnh khắc cô nhận ra không thể cứu vãn hôn nhân là khi tham gia Lễ hội Glastonbury ở Anh vào tháng 6/2019. Mối quan hệ của họ vốn bắt đầu rạn nứt sau khi ngôi nhà ở Malibu bị thiêu rụi vào tháng 11/2018. Họ cố gắng hàn gắn cũng như che giấu người hâm mộ nhưng cuối cùng Miley nhận ra mọi thứ là vô nghĩa.