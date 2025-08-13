HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
MiG-29 trở thành phương tiện mang máy bay không người lái đánh chặn tốc độ cao

Bạch Dương |

Việc vô hiệu hóa các phương tiện tấn công không người lái trên không và trên biển của đối phương đã trở nên vô cùng quan trọng đối với Quân đội Nga.

MiG - 29 trở thành phương tiện mang UAV đánh chặn tốc độ cao cho Quân đội Nga - Ảnh 1.

Dự án toàn Nga "Archangel" đang nghiên cứu việc đưa máy bay không người lái đánh chặn vào hệ thống phòng không và chống ngầm của Nga để chống lại các mối đe dọa từ phía đối phương hiệu quả hơn.

Các kỹ sư đã tích hợp máy bay không người lái đánh chặn trực tiếp vào tiêm kích và "Chuột bạch" đầu tiên là MiG-29. Họ đã trình diễn trên video cách biến MiG-29 thành phương tiện mang UAV đánh chặn tốc độ cao, củng cố khả năng phòng thủ, giúp hệ thống phòng không và chống ngầm của Nga trở nên bền bỉ hơn.

"Chúng tôi quyết định dốc toàn lực. Sau một thời gian dài tìm kiếm phương án lý tưởng để bố trí tên lửa dẫn đường (mà thực ra vẫn chưa hoàn tất), chúng tôi quyết định đặt phương tiện đánh chặn trên các tiêm kích MiG-29".

"Dĩ nhiên bản thân tiêm kích sẽ di chuyển nhanh hơn một chút so với tốc độ bay của máy bay không người lái, nhưng nó có thể đưa phương tiện đánh chặn thẳng đến Kyiv hoặc Lviv", bài đăng trên kênh Telegram của Dự án “Archangel”.

Máy bay không người lái đánh chặn được gắn vào tiêm kích MiG-29.

Đoạn video cho thấy một máy bay không người lái đánh chặn được gắn trên cánh của tiêm kích MiG-29. Được biết các cuộc thử nghiệm đang được tiến hành tại Trung tâm Mục đích Đặc biệt Bars - Sarmat ở Crimea.

Đây là một đơn vị tình nguyện chuyên thử nghiệm và sử dụng UAV, hệ thống robot, hệ thống SIGINT và EW mới, tác chiến chống pháo binh, hệ thống điều khiển và liên lạc trong điều kiện chiến đấu...

"Vấn đề liên lạc đã được giải quyết một cách triệt để. Nhằm không phải đau đầu về phần kỹ thuật , chúng tôi chỉ cần huấn luyện phi hành đoàn lái máy bay chiến đấu".

"Vậy là họ sẽ điều khiển Archangel trực tiếp từ buồng lái máy bay. Việc tích hợp vào nhóm quỹ đạo đang ở phía trước. Như người ta vẫn nói: 'Không có trở ngại nào cho những người yêu nước'", thông báo nêu rõ.

Cần nhắc lại rằng máy bay không người lái đánh chặn nói trên, một “viên đạn điều khiển” của Dự án Archangel, có khả năng đạt tốc độ lên tới 345 km/h, trong khi vận tốc của tàu chiến không người lái (UCB) đối phương không vượt quá 140 km/h.

Theo Reporter
