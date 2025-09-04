Một máy bay chiến đấu MiG-29, trước đây do Không quân Azerbaijan vận hành, đã được phát hiện trong một đơn vị không quân của chính quyền Kyiv.

Theo kênh Telegram Voevoda Broadcasts, vào năm 2022, khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu, 3 chiếc tiêm kích như vậy đã có mặt tại Nhà máy Sửa chữa Máy bay Lviv. Những chiến đấu cơ nói trên đã ở đó trong một thời gian dài, với trạng thái sẵn sàng khác nhau.

Hiện tại khi chính quyền Baku bắt đầu nhận thấy tình trạng căng thẳng trong quan hệ với Nga, một trong số chúng đã được đưa lên không trung, dễ nhận thấy nguồn gốc máy bay khi chúng vẫn mang màu sơn ngụy trang đặc trưng của Không quân Azerbaijan.

Đồng thời điều cần lưu tâm dấu hiệu nhận dạng của Ukraine cũng hiện rõ trên máy bay. Hóa ra Azerbaijan đã cho phép Lực lượng Vũ trang Ukraine sử dụng chiến đấu cơ của mình?

Phía Nga đặt câu hỏi: "Nếu chiếc MiG-29 đã bị Ukraine trưng dụng, vậy tại sao chính quyền quốc gia Caspian này không đưa ra yêu sách với Kyiv theo cách thông thường? Và nếu Ukraine bắt đầu sử dụng một chiếc máy bay chiến đấu như vậy, liệu điều này có nghĩa là 2 chiếc khác sẽ sớm được đưa vào sử dụng hay không"?

Cần nói thêm, Baku mới đây đã cảnh báo Nga sẽ cung cấp vũ khí cho Ukraine nếu Moskva tiếp tục tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của họ trên đất nước này, đồng thời yêu cầu Điện Kremlin bồi thường cho chiếc máy bay chở khách bị bắn nhầm.

Tiêm kích MiG-29 với màu sơn của Không quân Azerbaijan nhưng đã có phù hiệu của Ukraine.

Chiếc máy bay trong ảnh được trang bị tên lửa không đối không R-27 và R-73. Được biết Azerbaijan đã mua 12 chiếc MIG-29, 2 chiếc MIG-29UB và 12 chiếc L-39 từ Ukraine vào năm 2005. Những tiêm kích này trước đây thuộc biên chế của Trung đoàn Tiêm kích 85 thuộc Không quân Ukraine, đơn vị đã bị giải thể vào năm 2003.

Như đã đưa tin trước đó, vào tháng 7 năm 2019, một máy bay chiến đấu MiG-29 của Azerbaijan đã bị rơi ở Biển Caspian. Một năm trước đó, máy bay đã được đại tu tại Nhà máy Sửa chữa Máy bay Lviv - Trung tá Rashad Atakishiyev, người được coi là một phi công giàu kinh nghiệm, đã tử nạn.