Miễn phí tham quan 17 di tích, danh lam thắng cảnh tại Hà Nội

Công văn nêu: Với chủ trương chăm lo đời sống tinh thần của Nhân dân và phục vụ du khách trong dịp Tết Nguyên đán và các ngày đầu xuân năm 2026, việc mở cửa miễn phí tham quan các di tích, danh lam thắng cảnh sẽ tạo điều kiện để Nhân dân và du khách tiếp cận, thụ hưởng các giá trị văn hóa; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô, kích cầu du lịch văn hóa đầu năm, tăng cường giáo dục truyền thống và lan tỏa không khí vui tươi, lành mạnh trong cộng đồng.

Đồng thời được sự chấp thuận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố tại Công văn số 2930/VP-KGVX ngày 19/02/2026 của Văn phòng UBND Thành phố về việc mở cửa miễn phí tham quan các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí do Thành phố quản lý.

Từ ngày 20-22/2/2026, Nhân dân và du khách sẽ được tham quan miễn phí 17 di tích, danh lam thắng cảnh ở Thủ đô.

Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND xã, phường quản lý các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí thuộc Thành phố, thực hiện mở cửa miễn phí. Thời gian: Từ ngày 20/02/2026 đến hết ngày 22/02/2026 (tức từ ngày mùng 4 đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Theo đó, miễn phí tham quan 17 điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí do Thành phố quản lý, gồm: (1) Hoàng thành Thăng Long, (2) Văn Miếu – Quốc Tử Giám; (3) Đền Ngọc Sơn; (4) Nhà tù Hỏa Lò; (5) Khu di tích Cổ Loa; (6) Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (Chùa Hương); (7) Di tích số 22 Hàng Buồm; (8) Ngôi nhà di sản số 87 Mã Mây; (9) Bảo tàng Hà Nội; (10) Đền Bạch Mã (số 76 Hàng Buồm); (11) Đình Kim Ngân (số 42-44 Hàng Bạc); (12) Đền Quan Đế (di tích số 28 Hàng Buồm); (13) Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội (số 50 Đào Duy Từ); (14) Đền Quán Thánh: (15) Làng cổ Đường Lâm; (16) Chùa Thầy; (17) Chùa Tây Phương.