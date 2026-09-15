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Miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Dũng

Mai Chi
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Các quyết định đều có hiệu lực từ ngày 11/9/2026.

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Công ty Cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng (mã TUG) vừa có loạt thay đổi nhân sự HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025–2030, trong đó miễn nhiệm 4 nhân sự và bổ nhiệm 3 nhân sự mới. Các quyết định đều có hiệu lực từ ngày 11/9/2026.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Dũng không còn đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025–2030. Việc miễn nhiệm được thực hiện theo nghị quyết của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm và bầu chức vụ Chủ tịch HĐQT, có hiệu lực từ ngày 11/9/2026.

Bà Trần Thị Thanh Huyền cũng không còn đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025–2030 theo Nghị quyết số 02.2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/9/2026 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Tại Ban Kiểm soát, ông Đào Ngọc Thành được miễn nhiệm khỏi hai chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát và Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025–2030. Bà Đặng Thị Vân Anh cũng được miễn nhiệm khỏi vị trí Thành viên Ban Kiểm soát. Hai quyết định này đều được thực hiện theo Nghị quyết số 02.2026/NQ-ĐHĐCĐ và có hiệu lực từ ngày 11/9/2026.

Ở chiều ngược lại, ông Phạm Hồng Minh được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025–2030.

Ông Phạm Hồng Minh sinh năm 1975, là Thạc sĩ Kỹ thuật, Kỹ sư Thủy công và Cử nhân Kinh tế, có gần 30 năm công tác tại Cảng Hải Phòng. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại Phòng Kỹ thuật Công trình và giữ chức Phó Tổng Giám đốc, trước khi được bổ nhiệm làm thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT Cảng Hải Phòng từ năm 2019.

Bà Trần Thị Thanh Hải được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025–2030. Trước đó, bà Hải đảm nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng.

Đáng chú ý, bà Trần Thị Thanh Huyền sau khi thôi giữ chức Thành viên HĐQT được bổ nhiệm làm Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025–2030. Trước khi được bổ nhiệm, bà Huyền là Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tổ chức – Tiền lương của Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TUG cũng ghi nhận diễn biến đáng chú ý trước thời điểm thay đổi nhân sự. Mã này có 4 phiên tăng trần liên tiếp, trước khi đứng giá trong 2 phiên gần đây. Tính chung sau vài phiên, thị giá TUG tăng khoảng 30%, lên 21.700 đồng/cp.﻿

Tags

Nguyễn Văn Dũng

Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng

Phạm Hồng Minh

chứng khoán

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