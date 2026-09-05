Miền Bắc thời tiết đẹp trước khi mưa dông

Dự báo từ hôm nay (5/9) đến ngày 7/9, miền Bắc sẽ có những ngày thu đẹp khi trời nắng nhẹ, ít mưa, gió mát. Khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ trong chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Khu vực Đông Bắc Bộ gồm Ninh Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang hôm nay (5/9) trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ gồm Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai và Phú Thọ hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Điện Biên – Lai Châu có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, riêng Lai Châu - Điện Biên từ 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Miền Bắc sẽ có những ngày mùa thu đẹp từ 5-7/9.

Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, cao nhất 32-34 độ.

Dự báo trong các ngày 6-7/9, miền Bắc tiếp tục có những ngày thu đẹp với nắng nhẹ, không mưa, gió mát. Từ ngày 8-9/9, miền Bắc sẽ chuyển mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Quảng Trị và Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ gồm Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi, Bình Định cũ, Phú Yên cũ, Khánh Hoà và Bình Thuận cũ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo lượng mưa trong chiều và đêm nay ở khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận cũ từ 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ ngày nắng, chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

TPHCM ngày nắng, chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 32-34 độ.

Dự báo lượng mưa trong chiều và tối nay ở Tây Nguyên, Nam Bộ từ 15-30mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.