HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Miền Bắc tăng nhiệt trước khi đón mưa dông

Nguyễn Hoài
|

Dự báo hôm nay (31/5), miền Bắc ít mưa, nền nhiệt tăng nhẹ, cục bộ có nắng nóng 35-36 độ. Vào chiều tối và đêm, một số khu vực, gồm thủ đô Hà Nội có thể xuất hiện mưa dông rải rác. Nam Bộ và Lâm Đồng vẫn có mưa lớn bao trùm trong ngày hôm nay.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm nay có thể xuất hiện mưa dông cục bộ. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Dự báo ngày mai (1/6), miền Bắc trời nắng, cục bộ có nắng nóng, ít mưa. Từ ngày 3-5/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ xảy ra nắng nóng diện rộng 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Hà Nội hôm nay có nắng nóng cục bộ 34-35 độ.

Thanh Hóa đến Quảng Ngãi hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo từ ngày 2/6, khu vực Thanh Hoá đến Quảng Ngãi có thể xuất hiện nắng nóng diện rộng và kéo dài.

Bình Định cũ đến Khánh Hoà ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Tây Nguyên ngày nhiều mây, ít mưa, chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, phía Nam có nơi dưới 27 độ.

Nam Bộ hôm nay tiếp tục nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

TPHCM hôm nay nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.

Dự báo từ 1/6, mưa lớn giảm dần ở Nam Bộ và Lâm Đồng.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

01:31
Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam giảm giá 5 triệu đồng

Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam giảm giá 5 triệu đồng

01:17
Tên lửa Blue Origin phát nổ thành quả cầu lửa khi rời bệ phóng

Tên lửa Blue Origin phát nổ thành quả cầu lửa khi rời bệ phóng

00:40
Hình ảnh 2 đối tượng cầm búa, đập tủ kính lấy vàng ở TPHCM

Hình ảnh 2 đối tượng cầm búa, đập tủ kính lấy vàng ở TPHCM

00:46
Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

01:20
Xe ga giá chỉ 21 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, trang bị vượt Honda Vision

Xe ga giá chỉ 21 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, trang bị vượt Honda Vision

01:03
Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

01:31
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại