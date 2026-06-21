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Miền Bắc tăng nhiệt, trời nóng như đổ lửa

Nguyễn Hoài
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Hôm nay (21/6), nắng nóng tại miền Bắc tiếp tục gia tăng về cường độ, mở rộng về phạm vi với nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, nhiệt độ thực tế tại một số khu vực có thể cao hơn từ 2-4 độ. Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục là tâm điểm của đợt nắng nóng lần này khi nhiệt độ một số nơi có thể vượt 39 độ.

Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ hôm nay tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ.

Khu vực vùng núi Bắc Bộ hôm nay cũng bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, thấp nhất 24-26 độ. Vào chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Lai Châu và Điện Biên có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ, cao nhất 36-38 độ.

Miền Bắc hôm nay tăng nhiệt so với hôm qua, trời oi nóng.

Dự báo trong các ngày 22-24/6, miền Bắc tiếp tục nắng nóng gay gắt với nhiệt độ rất cao. Từ khoảng 25/6, nắng nóng có khả năng dịu dần.

Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục là trọng tâm của đợt nắng nóng lần này khi nhiệt độ cao nhất ban ngày lên tới 37-39 độ, có nơi trên 39 độ, nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ. Vào chiều tối và đêm nay, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3.

Khu vực từ Huế đến Phú Yên cũ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 36-38 độ.

Khánh Hò a đến Bình Thuận cũ hôm nay trời nắng, cục bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, thấp nhất 26-28 độ. Trời ít mưa, gió tây nam cấp 2-3.

Dự báo nắng nóng còn kéo dài trong nhiều ngày tới ở miền Trung.

Tây Nguyên ngày nắng, ít mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 34 độ.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

TPHCM hôm nay trời nắng, ít mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ.

Dự báo từ chiều tối mai (22/6), khu vực này có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

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