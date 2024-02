Miền Bắc tăng nhiệt sau chuỗi ngày lạnh giá

Ngày 18/2, ở miền Bắc, sáng sớm trời nhiều mây kèm sương mù nhẹ, một vài nơi có mưa nhỏ. Từ gần trưa trời có nắng. Mức nhiệt cao nhất tại Hà Nội và các thành phố dao động từ 24 - 30 độ C. Riêng Điện Biên Phủ 32 độ C.

Theo dự báo, đợt nắng ấm ở miền Bắc sẽ kéo dài đến khoảng 22/2 (thứ Năm tuần sau). Nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 33 - 34 độ C. Trong đó từ ngày mai (19/2), một vài nơi ở Tây Bắc Bộ và vùng núi Bắc miền Trung bắt đầu xuất hiện những điểm nắng nóng đầu tiên trong năm nay với mức nhiệt trên 35 độ C.

Người dân Hà Nội cũng sắp phải trải qua những ngày khá nóng. Hôm nay và ngày mai thời tiết còn tương tự như hôm qua (17/2), 27 - 29 độ C, nhưng từ thứ Ba (20/2), nhiệt độ Hà Nội sẽ vượt mức 30 độ C, có ngày đạt 32 độ C. Hơn 3 tháng nay, Hà Nội chưa xuất hiện mức nhiệt này.

Nắng cũng là trạng thái thời tiết hôm nay ở dọc miền Trung. Từ Đà Nẵng đến Phan Thiết, thời gian nắng dài hơn, kéo dài từ sáng đến chiều, nhiệt độ phổ biến từ 28 - 32 độ C.

Còn từ Thanh Hóa đến Huế nắng chủ yếu xuất hiện vào trưa chiều, buổi sáng trời nhiều mây, có sương mù nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 28 độ C.

Ở Tây Nguyên và Nam miền Trung hôm nay trời có nắng cả ngày, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 33 độ C. Mức nhiệt cao nhất tại Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột và Gia Nghĩa là 31 - 33 độ C, riêng Đà Lạt là 26 độ C.

Ở miền Đông Nam Bộ và một số nơi ở miền Tây, nắng nóng diện rộng dự báo sẽ còn kéo dài ít nhất khoảng 1 tuần với mức nhiệt cao từ 35 - 37 độ C. Đây là lần đầu tiên trong mùa khô năm nay xuất hiện nắng nóng kéo dài hơn chục ngày, không có mưa trái mùa, nên nóng càng khó chịu.

Những nơi nóng nhất trong ngày hôm nay là Đồng Phú, Biên Hòa, Tây Ninh, Thủ Dầu Một và TP Hồ Chí Minh với mức nhiệt 36 - 37 độ C. Vĩnh Long và Cần Thơ ở miền Tây 35 độ C. Các nơi khác phổ biến từ 32 - 34 độ C.

Trên biển, hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa ít mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió cấp 3 - 5, thuận lợi cho mọi tàu thuyền hoạt động.