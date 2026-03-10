Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, sáng 10/3, khối không khí lạnh đã lấn sâu xuống khu vực Trung Trung Bộ nước ta, miền Bắc đã giảm 4-6 độ, khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Đông Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to trên 100mm như Đà Nẵng 110mm, Đỉnh Bạch Mã (Huế) 106.2mm, Trà Nham (Quảng Ngãi) 105mm.

Dự báo từ sáng nay đến ngày mai (11/3), miền Bắc, Thanh Hoá, Nghệ An tiếp tục rét, trong đó ngày và đêm 10/3, nhiệt độ thấp nhất miền Bắc và Thanh Hoá từ 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 11 độ, nhiệt độ cao nhất 20-23 độ. Ngày và đêm 11/3, nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi dưới 15 độ, nhiệt độ cao nhất 21-24 độ.

Khu vực từ Nam Quảng Trị đến phía Đông Đắk Lắk và Khánh Hòa ngày hôm nay tiếp tục có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm, đêm nay mưa giảm.

Miền Bắc đón thêm không khí lạnh tăng cường từ chiều tối và đêm 12/3 đến ngày 13/3.

Nhận định xa hơn, khoảng tối và đêm ngày 12/3 đến ngày 13/3, nước ta tiếp tục chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh tăng cường. Đây là đợt không khí lạnh có cường độ trung bình.

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh lần này, miền Bắc duy trì rét về đêm và sáng sớm trong các ngày từ 13-16/3, thời tiết ít mưa, nắng nhẹ, riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La chiều tối và đêm ngày 13/3 và 16/3 có mưa rào và dông rải rác.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh/thành phố Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi trong hai ngày 13-14/3 có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thủ đô Hà Nội từ ngày 10-12/3, trời không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa và chiều giảm mây, trời hửng nắng, ngày 10-11/3 trời rét, ngày 12/3 trời rét về đêm và sáng.

Từ ngày 13-15/3, Hà Nội chuyển nhiều mây, nhiều mây, đêm và sáng có sương mù và sương mù nhẹ, mưa xuất hiện vài nơi, trưa và chiều trời tạnh ráo. Nhiệt độ thấp nhất đêm và sáng 17-19 độ, cao nhất ban ngày khoảng 22-25 độ.