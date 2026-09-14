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Miền Bắc sẽ có mưa to đến rất to trong 3 ngày liên tiếp

Duy Anh
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Dự báo, đợt mưa lớn diện rộng tại Bắc Bộ sẽ kéo dài đến đêm 16/9.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (14/9), khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to.

Cơ quan khí tượng tự báo, từ đêm nay đến này 16/9, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Ninh, phía Nam tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm; riêng khu vực Hưng Yên, Ninh Bình, phía Nam Phú Thọ và Thanh Hóa lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 550mm.

Khu vực Lạng Sơn, Bắc Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Sơn La, Lào Cai và tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 80-170mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Từ đêm 16/9 mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa giảm dần.

Miền Bắc sẽ có mưa to đến rất to trong 3 ngày liên tiếp - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Môi trường và Cuộc sống).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 14 ngày 15/9

Thời tiết Hà Nội có mưa to đến rất to và dông. Nhiệt độ từ 23-27 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Nam các tỉnh Phú Thọ, Sơn La và Lào Cai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 21-27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: khu vực đồng bằng có mưa to đến rất to; khu vực trung du và phía Nam tỉnh Tuyên Quang có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; các nơi khác có mưa rào và rải rác có dông. Nhiệt độ từ 21-27 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa to đến rất to và dông, riêng Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 21-29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông và nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 18-31 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông và nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Tin mới nhất về thời điểm miền Bắc xuất hiện đợt không khí lạnh mới


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