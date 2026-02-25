Miền Bắc sẽ có mưa đến khi nào?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (25/2), khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Dự báo, đêm nay và ngày mai, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Từ chiều 26/2 mưa giảm dần.

Đến ngày 27/2, Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Riêng thời kỳ từ ngày 3-6/3, khu vực này khả năng xuất hiện mưa rào trở lại.

Ảnh minh họa (nguồn: Tiền phong).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 25 và ngày 26/2

Thời tiết Hà Nội đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, từ chiều mưa giảm dần. Nhiệt độ từ 20-26 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, từ chiều mưa giảm dần. Nhiệt độ từ 18-28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, từ chiều mưa giảm dần. Nhiệt độ từ 19-26 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, từ chiều mưa giảm dần; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 20-28 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 19-29 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.