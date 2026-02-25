HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Miền Bắc sẽ có mưa đến khi nào?

Duy Anh |

Theo dự báo, từ ngày 27/2, Bắc Bộ chỉ còn mưa vài nơi về đêm và sáng, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (25/2), khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Dự báo, đêm nay và ngày mai, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Từ chiều 26/2 mưa giảm dần.

Đến ngày 27/2, Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Riêng thời kỳ từ ngày 3-6/3, khu vực này khả năng xuất hiện mưa rào trở lại.

Miền Bắc có mưa đến khi nào? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (nguồn: Tiền phong).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 25 và ngày 26/2

Thời tiết Hà Nội đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, từ chiều mưa giảm dần. Nhiệt độ từ 20-26 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, từ chiều mưa giảm dần. Nhiệt độ từ 18-28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, từ chiều mưa giảm dần. Nhiệt độ từ 19-26 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, từ chiều mưa giảm dần; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 20-28 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 19-29 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

