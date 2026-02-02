HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Miền Bắc sắp đón thêm đợt không khí lạnh mới, mưa rét trở lại

Duy Anh |

Dự báo đến ngày 4/2, đợt không khí lạnh hiện nay suy yếu, tuy nhiên khoảng 2 ngày sau sẽ có một đợt mới tràn về.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (2/2), không khí lạnh tiếp tục duy trì ở Bắc Bộ khiến trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Trung Trung Bộ có mưa rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to, trong khi các khu vực từ Tây Nguyên đến Nam Bộ duy trì hình thái ngày nắng, đêm ít mưa.

Cơ quan khí tượng nhận định đến ngày 4/2, khối không khí lạnh trên sẽ suy yếu, Bắc Bộ và Trung Bộ nhiệt độ tăng dần.

Miền Bắc sắp đón thêm đợt không khí lạnh mới, mưa rét trở lại - Ảnh 1.

Miền Bắc liên tục đón các đợt không khí lạnh trong đầu tháng 2, duy trì rét đậm (Ảnh: Hà Nội mới).

Tuy nhiên, khoảng đêm mùng 6-7/2, miền Bắc chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mới, trời chuyển mưa và rét trở lại.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 2 và ngày 3/2

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi. Trời rét. Nhiệt độ từ 14-20 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ từ 13-23 độ, có nơi dưới 10 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi. rời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ từ 13-23 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam đêm có mưa, mưa rào, ngày có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ từ 16-24 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa vài nơi; riêng phía Bắc đêm có mưa, mưa rào, ngày có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ từ 20-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 15-28 độ.

Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-33 độ.

Bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thành Nhân SN 1983 trong một chuyên án liên tỉnh
Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

dự báo thời tiết

thời tiết hôm nay

thời tiết ngày mai

thời tiết Hà Nội

mưa rào

Mưa đá

thời tiết tuần tới

Thời tiết cuối tuần

thời tiết Hà nội hôm nay

thời tiết hà nội cuối tuần

thời tiết Hà Nội ngày mai

thời tiết ngày 3/2

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại