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Miền Bắc sắp đón nắng nóng gay gắt, kéo dài nhiều ngày

Duy Anh
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Từ ngày mai, nắng nóng diện rộng xảy ra tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ sau đó mở rộng ra các khu vực khác.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (18/6), khu vực từ Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 37 độ C.

Từ ngày mai, khu vực đồng bằng Bắc Bộ bắt đầu xuất hiện nắng nóng gay gắt. Từ ngày 21/6, nắng nóng mở rộng ra khu vực trung du Bắc Bộ.

Dự báo, đợt nắng nóng ở các khu vực trên sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới.

Miền Bắc sắp đón nắng nóng gay gắt, kéo dài nhiều ngày - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Sức khoẻ và Đời sống).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 18 và ngày 19/6

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 28-36 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 25-36 độ.

Phía Đông Bắc Bộ khu vực vùng núi và trung du có có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; đồng bằng Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26-37 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 27-37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-38 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 20-33 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

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