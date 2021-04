Miền Bắc sắp đón mưa dông diện rộng, có thể xuất hiện mưa đá

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng 4-6/4, một đợt không khí lạnh yếu sẽ tràn xuống miền Bắc nước ta.

Do không khí lạnh xuất hiện ngay sau một đợt nắng nóng dẫn đến sự tương tác của hai khối khí, nguy cơ rất cao xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa đá, dông lốc, gió giật mạnh, đặc biệt là các tỉnh vùng núi và trung du phía Bắc.

Trước khi đón đợt mưa dông này, hôm nay và ngày mai, nắng nóng tiếp tục xảy ra tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn.

Dự báo nhiệt độ cao nhất tại khu vực này từ 35-37 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Ông Hưởng cho biết, sau đợt nắng nóng rồi đến không khí lạnh, thời tiết các tỉnh miền Bắc trong tháng 4 sẽ tương đối mát mẻ. Khả năng xuất hiện thêm các đợt không khí lạnh yếu gây mưa rào và dông diện rộng. Nguy cơ rất cao xuất hiện thời tiết cực đoan như mưa đá, dông lốc, sấm sét.

Đến khoảng gần cuối tháng 4 có khả năng xuất hiện thêm 1-2 đợt nắng nóng. Tuy nhiên, các đợt nắng nóng này chỉ kéo dài khoảng 2-4 ngày và không quá gay gắt.

Các chuyên gia cũng nhận định, do hiện tượng ENSO chuyển dần sang pha trung bình nên nhiệt độ các tháng chính hè (tháng 5,6,7,8) năm nay sẽ xấp xỉ trung bình nhiều năm, một số thời điểm còn thấp hơn. Vì vậy, mùa hè năm nay được nhận định không gay gắt như mùa hè năm ngoái.

Về đợt nắng nóng kéo dài ở các tỉnh Nam Bộ, ông Hưởng cho biết, dự báo nắng nóng khu vực này sẽ kéo dài đến khoảng giữa tháng 4. Từ nửa cuối tháng 4, Nam Bộ bước vào giai đoạn chuyển mùa, mưa dông xuất hiện nhiều hơn nên nắng nóng sẽ hạ nhiệt và giảm dần.