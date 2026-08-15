Miền Bắc sắp đón một đợt mưa rất lớn, có nơi vượt 450mm

Dự báo từ khoảng đêm 17/8 đến ngày 21/8, miền Bắc, Thanh Hoá và Nghệ An có thể hứng chịu một đợt mưa rất lớn trên diện rộng với tổng lượng mưa nơi nhiều nhất trên 450mm, nguy cơ rất cao xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, từ khoảng đêm 17/8 đến ngày 21/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ hứng chịu một đợt mưa rất lớn trên diện rộng, kéo dài nhiều ngày.

Đáng lưu ý, khác với những đợt mưa xảy ra gần đây, trọng tâm của đợt mưa lần này tập trung tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số tỉnh vùng núi.

Các tỉnh/thành phố đón mưa lớn nhất gồm Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Phú Thọ, khu vực tỉnh Tuyên Quang cũ, Lào Cai, Sơn La, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh với tổng lượng mưa từ 150-300mm, có nơi lên tới trên 450mm.

Khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang (Hà Giang cũ), Cao Bằng, Lạng Sơn cũng có mưa lớn diện rộng nhưng cường độ thấp hơn với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm/đợt, cục bộ có nơi trên 300mm/đợt.

Miền Bắc đón mưa rất lớn trên diện rộng từ đêm 17/8 đến ngày 21/8.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn kéo dài có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thông tin về mưa dông theo thời gian thực có tại địa chỉ hymetnet.gov.vn. Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực có tại địa chỉ: luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Trước khi bước vào đợt mưa lớn diện rộng, từ chiều tối 15/8 đến sáng 16/8, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 80mm.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong chiều tối đến đêm 15/8 cũng có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại miền Trung, khu vực từ Nghệ An đến Khánh Hoà trong hai ngày 16-17/8 tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ ngày 18/8, nắng nóng có dấu hiệu hạ nhiệt ở khu vực này.