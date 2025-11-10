Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 10/11 đến ngày 12/11, thời tiết ở các khu vực trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt.

Tại Bắc Bộ, trong đêm 10/11 và ngày 11/11, trời có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông; sang đêm 11/11 và ngày 12/11, mưa giảm, chỉ còn xảy ra ở vài nơi, trưa và chiều trời hửng nắng.

Khu vực Bắc Trung Bộ trong những ngày này có mưa vài nơi, thời tiết nhìn chung ổn định. Trong khi đó, các khu vực khác trên cả nước ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa

Từ đêm 12/11 đến ngày 20/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An chủ yếu có mưa vài nơi. Khoảng ngày 12 - 13/11, thời tiết có khả năng chuyển rét về đêm và sáng sớm; đến cuối đợt, khoảng 2 - 3 ngày cuối, trời tiếp tục chuyển rét rõ rệt hơn.

Tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng, trời có mưa vài nơi; tuy nhiên, khoảng ngày 15 - 16/11, khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng, người dân cần chú ý theo dõi các bản tin cảnh báo.

Riêng Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi trong những ngày đầu giai đoạn, đến khoảng 16 - 17/11, mưa tăng lên, xuất hiện rải rác trên diện rộng, có nơi mưa to. Đồng thời, một đợt không khí lạnh (gió mùa đông bắc) khá mạnh sẽ tác động đến nước ta, nhiều khả năng nền nhiệt miền Bắc sẽ giảm mạnh, trời chuyển rét vào khoảng ngày 17 - 18/11.

Dự báo mức nhiệt thấp nhất về đêm và sáng ở vùng đồng bằng có khả năng xuống dưới 17 độ C, còn vùng núi thấp dưới 16 độ C, cùng với đó thì nền nhiệt cao nhất trong ngày cũng có thể sẽ giảm xuống dưới 22 độ C.

Trong suốt thời kỳ dự báo, trên phạm vi cả nước, mưa dông có thể kèm theo hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, người dân nên chủ động các biện pháp phòng tránh để đảm bảo an toàn.

Liên quan đến tình hình thời tiết trong những ngày sắp tới, trao đổi với báo Lao động, Tiến sĩ Trương Bá Kiên - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, nguyên nhân gây ra đợt thời tiết mưa phùn nồm ẩm trong những ngày vừa qua là do một số yếu tố kết hợp.

"Nền nhiệt Bắc Bộ đã giảm, tuy không chịu ảnh hưởng trực tiếp nhưng lại chịu tác động gián tiếp của bão Fung-Wong. Cơn bão này đạt cấp siêu bão (cấp 16 - 17) đổ bộ vào phía bắc Philippines với hoàn lưu rất rộng. Góc phần tư phía bắc của hoàn lưu bão đã giúp tăng cường gió đông và đông nam thổi vào Vịnh Bắc Bộ, mang hơi ẩm vào đất liền. Khi gặp nền nhiệt lạnh, hơi ẩm bị ngưng tụ mạnh, tạo ra tình trạng nồm ẩm kéo dài tại các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ" - ông Kiên phân tích.

Tiến sĩ Trương Bá Kiên cũng cho hay, trong những ngày tới, khi bão số 14 Fung-Wong đi lên phía bắc cùng lúc một đợt không khí lạnh tràn về sẽ khiến thời tiết chuyển khô ráo trở lại.

Cơ quan khí tượng cũng dự báo, trong tháng 11/2025, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng gia tăng về tần suất và cường độ. Hiện tượng rét đậm ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện từ nửa cuối tháng 12 (tương đương so với trung bình nhiều năm).

"Điểm đáng chú ý là cường độ không khí lạnh có thể mạnh và kéo dài hơn, nhất là trong giai đoạn tháng 12/2025 đến tháng 1/2026, khi La Nina đạt đỉnh. Số đợt không khí lạnh tràn xuống Việt Nam có thể nhiều hơn, trong đó một vài đợt có khả năng gây rét đậm, rét hại ở miền Bắc", ông Kiên nói.

Nhà nghiên cứu về khí tượng nhấn mạnh, do ảnh hưởng của La Nina, cần theo dõi chặt chẽ mưa trái mùa ở Trung Bộ.

"La Nina cũng tăng cường gió mùa đông bắc, khiến mưa phùn và sương mù ẩm ướt ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể xuất hiện sớm và dai dẳng trong nửa đầu mùa xuân 2026" - ông Kiên cho hay.