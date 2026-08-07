Miền Bắc sắp đón đợt nắng nóng mới, mưa dông chấm dứt

Từ ngày 9/8, khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt nắng nóng mới sau đó mở rộng ra các khu vực khác.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (7/8), khu vực Tây Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo, mưa lớn tại các khu vực trên còn kéo dài đến hết đêm nay.

Cũng theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ ngày 9/8, khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ, cục bộ có nơi trên 37 độ.

Từ ngày 10/8, nắng nóng diện rộng có khả năng mở rộng ra khu vực Tây Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ, cục bộ có nơi trên 36 độ.

Từ chủ nhật tuần này, Bắc Bộ bước vào đợt nắng nóng mới (Ảnh: Bảo Nông nghiệp và Môi trường).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 6 và và ngày 7/8

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 26-35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 22-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 23-35 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa rào và dông rải rác; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21-29 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Đông chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.