Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mạnh, gây mưa to, rét đậm

Duy Anh |

Dự báo, từ ngày 13/12, miền Bắc khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc đang chịu tác động của một đợt không khí lạnh gây mưa nhỏ vài nơi, trời rét về đêm và sáng, vùng núi có nơi rét đậm.

Dự báo, khoảng 11/12, một đợt không khí lạnh mạnh sẽ tràn xuống miền Bắc gây mưa rào rải rác. Đêm 12-13/12 khả năng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Từ khoảng ngày 13/12 trời chuyển rét, riêng từ đêm 13-14/12 có khả năng xảy ra trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mạnh, gây mưa to, rét đậm - Ảnh 1.

Giưa tuần tới, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh dự báo sẽ tràn xuống miền Bắc nước ta (Ảnh: Tiền phong).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 7 và ngày 8/12

Thời tiết Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ từ 17-26 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ từ 16-27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ từ 16-26 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: có mưa vài nơi, phía Bắc trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ từ 17-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ từ 20-29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 16-28 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

