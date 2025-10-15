HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh gây mưa to, trời chuyển rét

Duy Anh |

Từ đêm 20/10, miền Bắc chuyển lạnh về đêm và sáng, vùng núi có nơi trời rét.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, miền Bắc chuẩn đón đợt không khí lạnh đầu tiên trong mùa đông năm nay.

Theo đó, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ từ đêm 18/10, sau đó được bổ sung và tăng cường trong 2 ngày 19-20/10.

Do tác động của đợt không khí lạnh đầu mùa, khoảng ngày 19/10, Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ khoảng đêm 20/10, khu vực này đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét, nhiệt độ trung bình xuống dưới 20 độ.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh gây mưa to, trời chuyển rét- Ảnh 1.

Nhiệt độ tại khu vực Bắc Bộ sẽ giảm mạnh khi không khí lạnh tràn về (Ảnh: CAND).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 15 và ngày 16/10

Thời tiết Hà Nội đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 21-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển đêm và sáng có mưa rào rải rác Nhiệt độ từ 21-32 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 22-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 19-31 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Bắt tạm giam Trần Thị Tuyết sinh năm 1963
Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

dự báo thời tiết

thời tiết hôm nay

thời tiết ngày mai

thời tiết Hà Nội

mưa rào

Mưa đá

thời tiết tuần tới

Thời tiết cuối tuần

thời tiết Hà nội hôm nay

thời tiết Hà Nội ngày mai

thời tiết hà nội tuần tới

thời tiết ngày 16/10

thời tiết hà nội ngày 16/10

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại