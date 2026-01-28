HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Miền Bắc sắp có mưa, trời chuyển rét đậm

Duy Anh |

Cuối tháng này, không khí lạnh tràn về gây rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ. Tại Trung Bộ xuất hiện đợt mưa rào và dông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (28/1), đợt không khí lạnh suy yếu lệch đông nên nhiệt độ tại miền Bắc tăng nhẹ. Hình thái thời tiết này sẽ duy trì trong 2 ngày tới.

Từ khoảng chiều tối và đêm 30/1 đến ngày 31/1, Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác do không khí lạnh mạnh tăng cường trở lại. Từ 1/2, trời chuyển rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào từ khoảng ngày 1-4/2.

Miền Bắc sắp có mưa, trời chuyển rét đậm - Ảnh 1.

Cuối tháng này, miền Bắc sẽ không khí lạnh mới, rét đậm trở lại (Ảnh: Sức khoẻ và Đời sống).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 28 và ngày 29/1

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 15-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 13-25 độ, có nơi dưới 12 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 15-25 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 16-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 19-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 13-29 độ.

Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-32 độ.

Thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với Lê Thị Bích Phượng
