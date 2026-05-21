HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Miền Bắc mưa to trước khi nắng nóng gay gắt

Nguyễn Hoài
|

Ngày hôm nay (21/5), miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Từ ngày mai, trời nắng nóng cục bộ. Từ 23/5, miền Bắc đón nắng nóng diện rộng và gay gắt.

Đêm qua và sáng sớm nay (21/5), khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 20/5 đến 3 giờ ngày 21/5 có nơi trên 100mm như Nấm Dẩn (Tuyên Quang) 116.5mm, Bình Long (Thái Nguyên) 135.8mm, Tam Đảo (Phú Thọ) 172mm.

Dự báo ngày hôm nay, khu vực Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm. Khu vực Tây Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An hôm nay mưa từ 10-30mm, có nơi trên 70mm.

Nhiệt độ thấp nhất miền Bắc, Thanh Hoá và Nghệ An hôm nay 24-27 độ, cao nhất 30-33 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa và dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Miền Bắc tiếp tục có mưa dông rải rác trong ngày hôm nay (21/5).

Dự báo ngày mai, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây phát triển, miền Bắc bắt đầu có nắng nóng cục bộ 35-36 độ. Từ ngày 23/5, miền Bắc đón nắng nóng diện rộng và gay gắt với nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Hà Tĩnh đến Huế hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Dự báo từ mai (22/5), khu vực từ Thanh Hoá đến Phú Yên cũ có nắng nóng diện rộng và gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Dự báo đây là đợt nắng nóng dài ngày.

Tây Nguyên ngày ít mưa, nắng gián đoạn, riêng chiều tối và tối nay có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM sáng ít mưa, chiều và đêm nay có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Dự báo trong 2 ngày tới, Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Tags

hà nội

dự báo thời tiết

Miền Bắc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

01:23
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Đường dây tội phạm của Trưởng khoa Bệnh viện Trần Phi Hùng: Tịch thu 50,7 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản

Đường dây tội phạm của Trưởng khoa Bệnh viện Trần Phi Hùng: Tịch thu 50,7 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản

01:44
Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

00:38
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
Khoảnh khắc 2 tiêm kích Mỹ va chạm, dính chặt vào nhau rồi rơi xuống đất nổ tung

Khoảnh khắc 2 tiêm kích Mỹ va chạm, dính chặt vào nhau rồi rơi xuống đất nổ tung

00:37
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại