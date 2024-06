Miền Bắc mưa, mát đến hôm nào?

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 2 ngày qua, khu vực Bắc Bộ đã xảy ra mưa dông diện rộng, có nơi mưa to đến rất to, trong đó, Hòa Bình và Hà Giang có lượng mưa 100 đến 200mm.

Dự báo, từ tối nay đến sáng ngày 26/6, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ chiều và đêm 26/6, mưa lớn ở khu vực trên có khả năng giảm dần.

Mưa dông ở miền Bắc dự kiến kéo dài đến hết ngày mai.

Chuyên gia khí tượng cho biết, nguyên nhân của đợt mưa lần này là do rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ và áp cao nhiệt đới cũng như khối không khí biển di chuyển vào đất liền gây hội tụ rải rác trên cả khu vực miền Bắc, có những điểm hội tụ mạnh gây mưa lớn. Mưa chủ yếu tập trung về đêm và sáng.

Từ ngày 28-29/6, nắng nóng diện rộng có khả năng quay trở lại Bắc Bộ.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 24 và ngày 25/6

Thời tiết Hà Nội đêm và sáng có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; từ chiều mai có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 24-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; từ chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; từ chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ từ 23-32 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và rải rác có dông, từ chiều mai có mưa rào và dông rải rác; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 24-35 độ.

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ từ 21-32 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ từ 23-33 độ.