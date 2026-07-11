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Miền Bắc mưa lớn trong nhiều ngày tới, cảnh báo ngập úng

Nguyễn Hoài
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Dự báo trong suốt thời gian từ 11-18/7, miền Bắc sẽ liên tiếp đón các cơn mưa dông, cục bộ có mưa to đến rất to, gây ngập úng cục bộ, tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Từ 19-23/7, miền Bắc có thể hứng một đợt mưa lớn diện rộng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, những ngày qua do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên miền Bắc đã có mưa dông rải rác trên diện rộng với cường độ mưa lớn. Lượng mưa từ ngày 6-11/7 phổ biến từ 70-150mm.

Riêng tại khu vực vùng núi, mưa lớn hơn. Một số khu vực hứng chịu mưa đặc biệt lớn trên 300mm trong 5 ngày qua như là HuaTrai (Sơn La) 511.8mm, Mường Trai (Sơn La) 479.4mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 469.6mm, Quất Đông (Quảng Ninh) 453mm, Bình Thành (Thái Nguyên) 394.2mm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, giai đoạn từ 11/7-18/7, hoạt động của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao khiến miền Bắc tiếp tục mưa nhiều.

Thời gian mưa tập trung nhiều vào chiều tối, đêm và sáng. Lượng mưa trong ngày phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 100mm.

Dự báo mưa lớn còn kéo dài nhiều ngày tới ở miền Bắc.

Nhận định xa hơn, từ khoảng 19/7-23/7, theo tính toán của Cục Khí tượng Thủy văn, miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một dải hội tụ nhiệt đới.

Trên dải hội tụ này có nguy cơ hình thành xoáy thuận nhiệt đới (bão hoặc áp thấp nhiệt đới), gây ra một đợt mưa lớn diện rộng trên toàn khu vực.

Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý, do các vùng núi đã trải qua nhiều ngày mưa liên tục, đất đá đã đạt trạng thái bão hòa nước. Những ngày tới lại tiếp tục hứng chịu mưa lớn. Vì vậy, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền Bắc. Mưa lớn cũng có thể gây ngập úng cục bộ tại các khu vực đô thị.

Thông tin về mưa dông theo thời gian thực được Cục Khí tượng Thuỷ văn cung cấp trực tuyến tại địa chỉ: hymetnet.gov.vn. Thông tin về khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực được cập nhật tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

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