HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Miền Bắc, miền Trung đón mưa lớn từ chiều tối nay

Nguyễn Hoài |

Trong chiều tối và đêm nay (14/8), miền Bắc, Nam Bộ, cao nguyên Trung Bộ và khu vực miền Trung sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, có nơi trên 100mm. Trong ngày hôm nay, nắng nóng cục bộ còn xuất hiện từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi.

Các tỉnh miền Bắc hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn, vào chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Hà Nội hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 33-35 độ.

Dự báo từ chiều tối và đêm 15/8 đến khoảng 18/8, miền Bắc có thể đón một đợt mưa lớn diện rộng, kéo theo các loại hình thiên tai nguy hiểm như ngập úng, lũ quét, sạt lở đất và lốc sét, gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Chiều tối và đêm nay, miền Bắc, miền Trung, Nam Bộ và cao nguyên Trung Bộ đều có mưa dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay ngày nắng, riêng Đà Nẵng - Quảng Ngãi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 100mm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Cao nguyên Trung Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 100mm. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 30-33 độ.

TPHCM hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 31-33 độ.

Dự báo lượng mưa trong chiều và tối nay ở Nam Bộ, cao nguyên Trung Bộ từ 10-30mm, có nơi trên 100mm. Từ đêm 15/8 đến ngày 17/8, khu vực Nam Bộ, cao nguyên Trung Bộ và duyên hải miền Trung tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Miền Bắc, miền Trung đón mưa lớn từ chiều tối nay - Ảnh 2.Siêu sân bay 16 tỷ USD vừa nhận chỉ thị "nóng", Việt Nam sắp đón cơ hội vàng

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu khẩn trương nghiên cứu, đề xuất về chủ trương, phương án kết nối giao thông giữa 2 sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành trong Quý III/2025.

Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

dự báo thời tiết

VnExpress

dự báo thời tiết hôm nay

thời tiết Hà nội hôm nay

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại