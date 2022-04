Miền Bắc, miền Trung đón đợt nắng nóng diện rộng, có nơi 39 độ C

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay (22/4), nhiệt độ tại các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ đang tăng dần.

Dự báo ngày mai 23/4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Từ ngày 24-27/4 ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ và từ ngày 25-27/4 ở khu vực phía Tây Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Riêng vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-17 giờ.

Từ ngày 25-26/4, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất từ 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13-16 giờ.

Thủ đô Hà Nội, từ ngày 25-26/4, có khả năng xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ C. Độ ẩm trung bình ngày thấp nhất ngày từ 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 13-16 giờ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, sang tháng 5, số ngày nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có xu hướng gia tăng. Tuy nhiên nhiều khả năng số ngày nắng nóng tháng 5 ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ. Mùa hè năm nay cũng được nhận định đến muộn hơn và ít gay gắt hơn mùa hè 2020-2021.