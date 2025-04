Miền Bắc lại sắp đón thêm không khí lạnh "lạ thường" cuối tháng 4

Đài Khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo, sáng 27/4, thời tiết Hà Nội nhiều mây, mưa vài nơi, gió Đông Nam mạnh cấp 2; trời mát, nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Trưa và chiều 27/4, Hà Nội giảm mây và nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất phổ biến 29-31 độ C, riêng khu vực trung tâm thành phố 30-32 độ C. Độ ẩm không khí trung bình ở mức 80-87%, cảm giác dễ chịu.



Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh yếu, khu vực Bắc Bộ chiều tối tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Mưa đá, lốc sét vẫn có nguy cơ xuất hiện. Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết khoảng sáng sớm 28/4, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc sẽ tràn tới, ảnh hưởng đến thời tiết Hà Nội. Do vậy, từ đêm 27 đến ngày 28/4, thành phố Hà Nội mưa rào, có nơi mưa to, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 2-3. Từ đêm 28/4, thời tiết các huyện: Sóc Sơn, Đông Anh, Mê Linh, Ba Vì, thị xã Sơn Tây chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Hà Nội phổ biến 20-22 độ C.

Các tỉnh, thành phố còn lại thuộc khu vực phía Đông Bắc Bộ từ chiều tối 27 đến ngày 28/4 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Các tỉnh thuộc phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào, rải rác có dông, có nơi mưa to. Cơ quan phòng chống thiên tai và người dân các khu vực nêu trên lưu ý biện pháp phòng tránh dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Từ ngày 28/4, thời tiết các tỉnh, thành phố thuộc phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển mát; vùng núi Bắc Bộ có nơi lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ C, vùng núi cao dưới 18 độ C.

Trên vùng biển vịnh Bắc Bộ, ngày 28/4 có gió Đông Bắc mạnh cấp 4-5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động, sóng cao 1,5-2,5m.

Cập nhật dự báo thời tiết kỳ nghỉ lễ, cơ quan khí tượng thủy văn nhận định, Hà Nội ngày 30/4 và 1/5 có lúc mưa, mưa rào và dông, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3; trời mát, nhiệt độ dao động 23-29 độ C.