Miền Bắc đón thêm đợt không khí lạnh mới, xuất hiện mưa rào

Duy Anh |

Trong 2 ngày 17-18/12, một đợt không khí lạnh tăng cường theo hướng lệch đông sẽ tác động trở lại Bắc Bộ gây mưa rải rác.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm nay (16/12) và ngày mai, một đợt không khí lạnh tăng cường lệch đông tràn xuống sẽ khiến Bắc Bộ, trời chuyển nhiều mây, xuất hiện mưa nhỏ và mưa rào rải rác. 

Đợt gió mùa Đông Bắc lần này có cường độ yếu nên gần như không làm thay đổi nhiệt độ ở Bắc Bộ.

Miền Bắc đón thêm đợt không khí lạnh mới, xuất hiện mưa rào - Ảnh 1.

Ngày mai, miền Bắc dự báo sẽ đón một đợt không khí lạnh mới có đường độ yếu (Ảnh: Hà Nội mới).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 16 và ngày 17/12

Thời tiết Hà Nội có mưa rải rác. Nhiệt độ từ 17-23 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ từ 15-23 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ từ 16-24 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 18-24 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 21-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 18-28 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

