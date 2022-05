Miền Bắc đón đợt mưa lớn kéo dài từ đêm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều nay (19/5), mưa dông ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có xu hướng tăng lên.

Dự báo, đêm nay và ngày mai (20/5), ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa khoảng 20-50mm, có nơi trên 50mm.

Từ chiều tối mai (20/5) đến ngày 21/5, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 80mm.

Miền Bắc sắp đón một đợt mưa dông rất lớn, kéo dài nhiều ngày.

Từ đêm 21/5 đến 23/5, rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên 5000m nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt.

Từ ngày 24/5, mưa vừa, mưa to diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng giảm dần về cường độ nhưng vẫn kéo dài. Dự báo từ ngày 24-29/5, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Thủ đô Hà Nội từ đêm mai (20/5) đến ngày 21/5 có lúc có mưa, mưa rào. Từ đêm 21/5 đến 23/5 có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trước đó, từ 9/5-15/5, các tỉnh miền Bắc đã đón một đợt mưa dông lớn, kéo dài nhiều ngày khiến nhiều nơi ở vùng núi Bắc Bộ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Cơ quan khí tượng khuyến cáo, đợt mưa mới từ ngày mai khiến vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc năm nay có thể đón một mùa hè mưa nhiều hơn so với trung bình nhiều năm. Trong đó, từ tháng 7-9/2022, tổng lượng mưa có thể cao hơn 15-30% so với trung bình nhiều năm, riêng tháng 8/2022 cao hơn từ 5-15%. Mùa hè năm nay cũng được nhận định ít gay gắt và kéo dài hơn so với mùa hè 2020. Trong đó, từ khoảng nửa cuối tháng 6, miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ đón những đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên. Thời gian nắng nóng cao điểm năm nay ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ dự báo kéo dài từ nửa cuối tháng 6 đến nửa đầu tháng 8.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động nên từ nay (19/5) đến ngày 23/5 cũng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa khoảng 40-80mm/24h, có nơi trên 100mm/24h (mưa dông tập trung vào chiều và tối). Những ngày sau đó, khu vực này vẫn tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối nhưng giảm về cường độ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.