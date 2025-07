Miền Bắc có mưa to đến rất to trong 2 ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay (23/7), ở Bắc Bộ và khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo, trong 2 ngày tới, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Từ đêm 25/7, mưa lớn ở các khu vực trên có xu hướng giảm dần.

Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại các khu đô thị (Ảnh: VGP).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 23 và ngày 24/7

Thời tiết Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 21-30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23-31 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa-Nghệ An ngày có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 26-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-30 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.