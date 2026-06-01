Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng gay gắt kéo dài nhiều ngày

Nguyễn Hoài
|

Từ hôm nay (1/6), miền Bắc bước vào đợt nắng nóng gay gắt với nhiệt độ 35-37 độ, nhiệt độ thực tế cao hơn từ 2-4 độ. Dự báo đợt nắng nóng này kéo dài trong nhiều ngày tới.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Hà Nội ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ.

Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng gay gắt kéo dài nhiều ngày Trong tháng 6 năm 2026 - Ảnh 1.

Miền Bắc bước vào đợt nắng nóng gay gắt kéo dài từ hôm nay (1/6).

Thanh Hóa đến Quảng Ngãi hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Dự báo nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày tới ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung. Tuy nhiên vào chiều tối và đêm các ngày từ 4-7/6, miền Bắc sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Đợt nắng nóng lần này không quá gay gắt như đợt nắng nóng diễn ra từ 22-28/5 tại miền Bắc và miền Trung.

Bình Định cũ đến Bình Thuận cũ hôm nay nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Tây Nguyên tiếp tục nhiều mây, chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ nhiều mây, chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TP Hồ Chí Minh hôm nay nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Dự báo trong những ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

