Midu tung ảnh đính chính 1 tin đồn, để lộ thông tin đặc biệt liên quan chồng thiếu gia

Từ sau hôn lễ đậm chất hào môn, Midu thoải mái hơn khi chia sẻ về cuộc hôn nhân "màu hồng" với chồng thiếu gia. Minh Đạt cũng thường xuyên xuất hiện "tháp tùng" vợ ở các sự kiện giải trí. Không còn phải giữ kín bưng như lúc đang yêu, mới đây Midu tiếp tục công khai thêm thông tin đặc biệt liên quan đến Minh Đạt.

Theo đó, Midu đã tung loạt ảnh ngập "cẩu lương" bên chồng thiếu gia để kỷ niệm cột mốc đặc biệt của cả hai. Phu nhân hào môn chia sẻ: "Hôn nhân không cần rực rỡ như pháo hoa, chỉ cần âm thầm như ngọn đèn trong đêm. Không rực rỡ, nhưng chính là ánh sáng. Cái gọi là đúng người - không phải là người hoàn hảo, mà là người khiến bạn cảm thấy mọi thứ đều tự nhiên, dễ chịu, như thể hai mảnh ghép đã được định sẵn từ lâu. Chúc mừng ngày kỉ niệm của chúng tôi".

Midu và Minh Đạt từng chia sẻ cuộc chạm mặt định mệnh diễn ra trên du thuyền. Sau đó, netizen soi ra nhiều hint nghi vấn chiếc du thuyền mà cả hai nhắc đến chính là trong tiệc cảm ơn của đoàn Running Man Việt tại Hạ Long vào năm 2021. Đáng nói, chuyến đi năm đó của dàn sao diễn ra vào tối ngày 19/12 đến sáng 20/12, trùng khớp với thời gian Midu và Minh Đạt kỷ niệm vào hôm nay (20/12). Như vậy, dịp kỷ niệm mà Midu đang nhắc đến có thể là ngày đầu tiên gặp gỡ Minh Đạt.

Minh Đạt tặng hoa để kỷ niệm ngày đặc biệt với Midu

Cặp đôi cùng đi du lịch và chụp bộ ảnh cực tình cảm

Nam thiếu gia ôm và dành cho vợ ánh nhìn ngọt ngào

Ngoài ra, thời gian gần đây Midu liên tục vướng nghi vấn đang mang thai vì lộ dấu hiệu tăng cân, diện váy rộng... Trong loạt ảnh mới toanh này, nữ diễn viên khéo khoe vóc dáng thon gọn, eo phẳng lì để phủ nhận tin đồn bầu bí. Thời điểm tổ chức lễ cưới, Midu cũng từng ngầm khẳng định không "cưới chạy bầu". Trong một buổi phỏng vấn với chúng tôi, nữ diễn viên chia sẻ hiện tại chưa nghĩ nhiều về dự định sinh con mà phải đợi thêm 1 thời gian.

Midu vướng tin đồn bầu bí khi xuất hiện với phong cách và ngoại hình khác lạ ở 1 sự kiện gần đây

Nhân dịp này, Midu khoe eo phẳng lì phủ nhận nghi vấn có tin vui

Về cuộc gặp gỡ trên du thuyền, thiếu gia Minh Đạt từng chia sẻ trong lễ cưới: "Lần đầu tiên gặp em trên chuyến du thuyền định mệnh. Anh bắt đầu tin vào sự sắp đặt của số phận. Những con người thuộc về nhau, một ngày nào đó sẽ vô tình gặp nhau, không bằng cách này cũng sẽ bằng một cách khác. Anh tặng bài hát My Heart Will Go On cho em, vì cuộc gặp gỡ tình cờ trên thuyền của Jack và Rose rất giống cuộc gặp gỡ định mệnh của chúng ta. Nhưng anh hi vọng, có thể nắm chặt tay em đi đến cuối cuộc đời. Vì với anh, một đời này vẫn chưa đủ để yêu em".

Về phía Midu, cô thổ lộ với chúng tôi: "Từ lần đầu tiên gặp anh, tôi đã có cảm giác rất thân thuộc, mãi về sau này tôi mới biết đó chính là lúc nhận ra 'định mệnh'. Chúng tôi trải qua một hành trình cùng nhau vun đắp, tìm hiểu mới quyết định kết hôn. Tôi và anh như 2 người bạn đời, đồng hành, tôn trọng, ủng hộ và mang lại cảm giác thoải mái cho nhau. Chúng tôi ở bên nhau mỗi ngày. Anh ấy là người giỏi về tính toán, logic còn tôi thiêng về nghệ thuật, chúng tôi như 2 mảnh ghép phù hợp trong cuộc sống của nhau. Anh là người hướng nội, tôi cũng thế nên chúng tôi có nhiều điểm tương đồng, cả hai thường dành thời gian ở nhà để chia sẻ cùng nhau, cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua".

Clip: Khoảnh khắc hiếm trong cuộc gặp gỡ trên du thuyền của Midu và Minh Đạt vào năm 2021

