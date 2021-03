Midu: Kinh doanh nghĩa là không quá huênh hoang khi mình đúng, không quá đau khổ khi mình sai

Trong hình dung của bạn, Midu là cô gái như thế nào? Có thể là hotgirl đời đầu tuần nào cũng thấy lên trang bìa của những tờ báo teen, là nàng thơ điện ảnh của Victor Vũ ở Thiên Mệnh Anh Hùng...

Nhưng Midu mà tôi biết hôm nay lại rất khác. Một cô gái bắt đầu kinh doanh và mở công ty thời trang từ số tiền tích góp nhờ đi chụp lookbook, quảng cáo sản phẩm.

Trong năm 2020, khi mà đại dịch hoành hành thì Midu bất chấp lời khuyên của mọi người để mở công ty thứ 2 chuyên kinh doanh ở lĩnh vực làm đẹp - mỹ phẩm cho chị em. Cô nàng nói: Hạnh phúc bây giờ là có tiền, sống cuộc đời thoải mái, có thể không cần lên công ty vẫn có những cộng sự đắc lực giúp đỡ mình đi lên. Làm một người giàu có ích cho xã hội.

Hoá ra cô nàng với ngoại hình nhỏ nhắn, "bánh bèo" này lại vô cùng quyết liệt trên mọi quyết định. Trong showbiz, Midu chọn đóng vai nhạt để giữ cuộc sống mình thật bình yên, còn khi quyết định đầu tư kinh doanh, đây lại là cái đầu lạnh quyết đoán.

Xưa dùng tiền mua đồ hiệu, giờ dùng tiền mua nhà cửa, mà nhắm có lời mới mua

Tôi ở những năm hai mấy tuổi rất thích và mê đồ hiệu. Nhưng khoảnh khắc tôi nhận ra mình không còn có nhu cầu mua thêm nữa chính là khi căn phòng nó đã... chật kín không còn chỗ nào để nữa rồi.

Bây giờ thì khác, tôi vẫn có đủ tiền để mua những thứ mình thích nhưng muốn dùng nó đầu tư vào bất động sản hơn. Nếu như thời con gái, có nhiêu tôi mua đồ hiệu hết thì bây giờ sẽ dùng thành quả lao động của mình để đầu tư, mua nhà cửa. Tất nhiên, hầu hết những căn nhà mà tôi "ôm về", nhắm có lời mới mua.

Sẽ có vài quan điểm cho rằng "nhà cửa" là thước đo thành công của người trẻ hiện nay, tôi thì nghĩ khác một chút. Từ quan sát của mình, tôi vẫn thấy có nhiều người không sở hữu bất động sản, họ có nhiều tiền. Bởi vì theo họ, ngôi nhà là tiêu sản.

Ví dụ cụ thể luôn: Chúng ta mua ngôi nhà có giá 3 tỷ và chỉ có trong tay đúng duy nhất ngôi nhà đó thôi. Rồi phải sinh hoạt, chi trả tiền điện nước trong đó, tiền bất động, không đẻ thêm được. Nhưng nếu đem 3 tỷ đi đầu tư thì mỗi tháng họ thu lợi nhuận 30 triệu, dùng 10 triệu đi thuê một căn nhà và tiền còn lại họ tiếp tục tái đầu tư. Bài toán này okela hơn nhiều chứ?

Nhiều người bạn của tôi cũng có tính toán trong việc đầu tư kinh doanh như vậy, nên dù không có nhà nhưng họ có tiền.

Hơn nữa trong kinh doanh, cái bạn cần không phải là duyên phận mà là năng lực và sự quyết đoán của bản thân. Có thời điểm tôi nghĩ đây chính xác là cơ hội để mình xuống tiền, xung quanh 10 người thì hết cả 10 vẫn cản - cho nó là quyết định sai lầm, tôi vẫn sẽ làm và tin vào nhận định của mình.

Tôi biết, một trong những rào cản lớn nhất mà mọi người ngại xuống tiền đó là... sợ mất tiền, tiếc nuối. Nhưng nếu cứ khư khư giữ tâm lý đấy, bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội trong cuộc sống. Đôi khi phải chấp nhận chuyện mất tiền trong kinh doanh như một bài học.

Cơ hội khác sẽ còn gõ cửa đến mình. Chẳng thể nào vì một quyết định sai lầm mà tôi lùi lại được, như vậy sao còn phát triển được nữa?

Cuối cùng, phải luôn giữ cho mình tâm lý: Không quá huênh hoang khi mình đúng, và không quá đau khổ khi mình sai. Đơn giản trong cuộc chơi kinh doanh, đây chỉ là công việc mình kiếm tiền thôi.

Tôi thích lao động, tự làm ra tiền cảm giác đó đã hơn rất nhiều

Cũng có nhiều người hỏi, tiền nhiều để làm gì?

Câu trả lời của tôi chính là được hưởng thụ cảm giác thành công trong cuộc sống. Tiền quan trọng đấy, nhưng đích đến của tôi không phải là tiền. Chẳng hạn như bây giờ tự dưng có tiền vì trúng số, tôi cũng không thấy vui nữa. Tôi thích lao động, tự mình làm ra đồng tiền, cảm giác đó đã hơn rất nhiều.

Tiền giống như một minh chứng sống cho thành quả và nỗ lực của bản thân mà bạn có thể cầm nó trên tay được.

Chắc chắn trong số chúng ta, những người cày cuốc quanh năm, mệt đến chết đi sống lại... ai lại chẳng muốn cuối tháng cầm cục tiền trong tay, đó chính là thành quả đấy. Vậy cho nên tôi tự vạch ra cho mình những kế hoạch và cố gắng lao động để có được thành quả.

Cuộc sống mà, muốn logic mọi thứ thì nên bắt đầu từ đấy. Bạn mơ nhà mơ cửa, mơ núi mơ sông, mơ gì cũng được không sao cả. Nhưng phải biết bản thân đang làm gì, kế hoạch như thế nào và thực hiện nó ra sao là được.

Chúng ta nói nhiều về chuyện tiền có mang lại hạnh phúc không? Có chứ mọi người! Nếu đó là đồng tiền do bạn lao động ra, ăn tô hủ tiếu còn thấy ngon hơn bình thường, nữa là có những thành quả lớn mua được căn nhà, có thêm miếng đất.

Chưa kể trong cuộc sống, càng có nhiều tiền người ta càng thấy thoải mái bình yên hơn.

+ Bạn không cần phải khó khăn - đắn đo phải suy nghĩ cho bạn bè người thân mình khi họ mở lời mượn một số tiền. Giàu có giúp bạn quyết định nhanh hơn, đỡ tốn thời gian.

+ Nếu bạn mình không có khả năng trả lại, không sao, mình sẽ nghĩ số tiền đó coi giúp đỡ một người mà mình trân trọng, hoan hỷ hoan hỷ.

+ Mình thích cái túi màu đỏ hay màu xanh? Chốt luôn mua 2 cái khỏi nghĩ nhiều.

Thật sự xã hội cũng cần những người xông xáo, siêng năng lao động. Tạo ra của cải và tiêu xài của cải chính là giúp đất nước phồn vinh hơn.

Lập gia đình không phải là đích đến của phụ nữ. Quan trọng là mỗi ngày khi thức dậy, bạn có thấy cuộc sống mình vui vẻ hay không

"Bao giờ lấy chồng" - "Khi nào chốt đơn" - "Đã nhắm được anh nào chưa"... Tôi ngày trước cũng như các bạn, lễ Tết là hết người này đến người kia hỏi thăm tình trạng hôn nhân. Nhưng ba mẹ đã lâu không hỏi những câu như vậy rồi, tôi nghĩ đó là vì họ nhận ra chuyện lập gia đình không còn là đích đến của một người phụ nữ nữa.

Hạnh phúc bây giờ đâu còn trói buộc trong chữ hôn nhân nữa. Với tôi, tất cả những thứ thiên về cảm xúc sau cùng rồi cũng chỉ là "cõi tạm". Bố mẹ tôi quan sát cũng đủ thấy con mình bây giờ có cuộc sống tốt, công việc tốt… mọi thứ đều tốt.

Trẻ con thì mới cần có người chăm sóc, chứ đã có niềm tin với phụ huynh rằng mình đã trưởng thành, thì chẳng ai quan tâm chuyện khi nào cưới xin nữa đâu.

Ở thế hệ của tôi có rất nhiều suy nghĩ áp đặt lên một đứa con gái. Những bạn nữ từng bao giờ nghe người khác nói những thứ na ná thế này chưa:

+ Con gái phải học giỏi.

+ Con gái phải biết sống tử tế, hiền dịu nết na.

+ Con gái phải để tóc dài, phải được lòng tất cả mọi người.

+ Con gái ơi, bạn phải thế này thế khác...

Về cơ bản, mọi người thường đặt kì vọng nhiều hơn vào người đàn ông và vô hình trung biến người phụ nữ cần lui về hậu phương, họ nên hy sinh chồng con. Tôi đã đặt câu hỏi vì sao bản thân mình hay những cô bạn khác phải chịu thiệt thòi như vậy.

Trong khi rõ ràng, chúng ta đều có tư duy, đều có thể nỗ lực vươn lên mà không cần đứng sau thành công của một ai khác cơ mà?

Ngày trước khi trào lưu hot girl bắt đầu, mọi người đều nhìn nhận những cô gái trẻ có chút nhan sắc đều là "chân dài, não ngắn", có nhan sắc kiểu gì rồi sau này cũng sống dựa vào đại gia. Rõ ràng đây là một thành kiến. Vậy nên tôi đã phải rất cố gắng làm cho nó khác đi, để những người xung quanh nhìn thấy không phải đẹp là vô dụng, không có năng lực.

Nghiêm túc mà nói, các cô gái trẻ phần lớn họ đều ngưỡng mộ đàn ông thành đạt và có điều kiện vật chất. Ngay cả khi mọi người bây giờ, câu chuyện nữ quyền có đang bị đem ra mổ xẻ đi chăng nữa, phụ nữ vẫn được xem là phái yếu trong đám đông.

Nếu họ đến với người đàn ông vì muốn dựa dẫm, nương tựa thì đó là mối quan hệ tự nguyện của cả hai người. Tôi hay các bạn khi nhìn vào cũng không thể chỉ trích hay bài xích được. Chúng ta đâu có tiếp xúc cụ thể để đánh giá khách quan được đâu?

Nhưng ngược lại, có những người phụ nữ bản thân họ không thể nào dựa dẫm (hoặc có đủ điều kiện để dựa dẫm) thì sao?

Tôi thi thoảng cũng tự nghĩ, không biết bản thân mình "thiếu may mắn" hay "may mắn" nữa. Nhưng tôi thích tự lập. Với vài người, họ muốn được đàn ông chăm sóc lo lắng, cung phụng như một bà hoàng trong căn biệt phủ... nó không hề sai. Nhưng nếu tôi ở trong một căn penthouse không phải do tiền mình làm ra, thật sự cảm giác không hề thấy thoải mái.

Thà làm 10 đồng, xài hết 10 đồng, tận hưởng quá trình làm việc mới là cách tôi sống. Nếu đủ giỏi thì cuộc sống này dù không bước vào cánh cổng hào môn, bạn vẫn có thể ngẩng cao đầu tự sống như 1 người hào môn.

Chúng ta sống cuộc đời của mình, giống áo quần mỗi người có 1 size riêng

Từ khi trở thành một hot girl, sau đó là đóng phim, giờ làm kinh doanh... Nhiều người cũng hỏi: Lẽ ra bạn có thể nổi tiếng hơn mà, sao lại để nó vuột mất vậy, tiếc thế?

"Từ bỏ" luôn là một lựa chọn khó khăn. Vì sao? Rõ ràng nó phải là một mục tiêu ban đầu thì chúng ta mới nghĩ đến chuyện “từ bỏ" đúng không. Đâu phải chỉ là sự nghiệp, tình duyên cũng như vậy, tôi nghĩ không phải ai cũng đủ dũng cảm để đưa ra quyết định "từ bỏ" đâu.

Như tôi chẳng hạn, cũng có thi thoảng suy nghĩ: Nếu mình nổi tiếng hơn thì cuộc sống sẽ như thế nào nhỉ? Có còn thoải mái hay phải đánh đổi thời gian, không được ở cạnh gia đình mình nhiều hơn nữa. Nếu đã bước lên đỉnh vinh quang của showbiz rồi thì liệu bản thân có còn khát khao chinh phục những vùng đất mới hay không?

Xã hội ngoài kia, mọi người thường áp đặt rất nhiều cái đích đến: Với một nghệ sĩ, bạn cần phải là sao hạng A, phải có cú hit để đời. Với những cô gái, có thể đó là mong muốn hạ cánh an toàn bên người chồng có điều kiện về vật chất... Ai cũng nghĩ đó là chuẩn mực xã hội.

Nhưng càng ở lâu trong showbiz, tôi càng nhận ra đích đến của mọi người không phải là mục tiêu của tôi. Tôi muốn học hỏi thật nhiều, muốn được kinh doanh, muốn được "nguy hiểm" khi thử cái này cái khác, mang lại giá trị cho bản thân và cũng là tạo giá trị cho xã hội.

Ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống thôi. Và tôi muốn sống theo cách của mình.