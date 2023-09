Microsoft đang loại bỏ tính năng phổ biến của Windows vì Nokia

Một trong số những tính năng phổ biến sắp bị Microsoft loại bỏ liên quan đến ứng dụng bản đồ (Maps) trong Windows, nơi người dùng sẽ không thể truy cập bản đồ ngoại tuyến khi thiết bị không có internet nữa.

Điều này được thể hiện trong thông báo cảnh báo từ Microsoft trong ứng dụng Maps trên Windows 11, nơi công ty cho biết hỗ trợ bản đồ ngoại tuyến sẽ ngừng hoạt động, đồng thời nêu rõ rằng người dùng phải kết nối với internet nếu muốn truy cập nó kể từ sau năm 2023.

Hiện tại vẫn chưa rõ lý do tại sao tính năng này bị loại bỏ, nhưng điều này có thể bắt nguồn từ việc Microsoft không muốn gia hạn thỏa thuận với HERE - đơn vị cung cấp dữ liệu bản đồ cho Windows. Trong thực tế, thỏa thuận giữa HERE và Microsoft bắt nguồn từ việc Microsoft mua lại bộ phận di động của Nokia vào năm 2015. Ở thời điểm đó, HERE là nhà cung cấp dịch vụ bản đồ cho các điện thoại Nokia.

Nếu không có thỏa thuận mới, Microsoft sẽ hạn chế việc sử dụng ngoại tuyến ứng dụng Maps. Động thái này khiến tương lai của ứng dụng Maps trên Windows trở nên không chắc chắn bởi việc thiếu hỗ trợ ngoại tuyến sẽ khiến các chức năng của Maps bị giảm đáng kể. Tuy nhiên, với người dùng Windows, họ hoàn toàn có thể tìm đến các lựa chọn thay thế từ các ứng dụng bên thứ ba hay trong trình duyệt như Google Maps.

Hiện tại vẫn chưa rõ Microsoft đã lên kế hoạch gì cho ứng dụng Maps khi không có sự hợp tác với HERE. Cả hai công ty vẫn giữ im lặng về vấn đề này, trong khi người dùng Windows chắc chắn có lý do để cảm thấy khó chịu.