Theo một thông báo nội bộ mà Bloomberg News có được, công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ yêu cầu nhân viên tại Trung Quốc chỉ sử dụng thiết bị của Apple để đăng nhập vào máy tính hoặc điện thoại công ty.

Biện pháp này là một phần của Sáng kiến Tương lai an toàn toàn cầu của Microsoft nhằm tăng cường bảo mật thông tin doanh nghiệp. Thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến hàng trăm nhân viên trên khắp Trung Quốc, tất cả nhân viên được yêu cầu sử dụng trình quản lý mật khẩu Microsoft Authenticator và ứng dụng Identity Pass để đả bảo an ninh dữ liệu và dữ liệu cá nhân.

Không giống như IOS store của Apple, Google Play không tồn tại ở Trung Quốc; khiến cho các nhà sản xuất điện thoại trong nước như Huawei và Xiaomi tạo ra nền tảng riêng. Thông báo cho biết Microsoft quyết định chặn các thiết bị Android truy cập vào công ty do thiếu các dịch vụ của Google tại Trung Quốc.

Nhân viên nào sử dụng thiết bị Android - bao gồm cả thiết bị do Huawei hoặc Xiaomi sản xuất - sẽ được cung cấp iPhone 15 để thay thế. Microsoft có kế hoạch cấp iPhone cho tất cả các trụ sở tại Trung Quốc, bao gồm cả Hồng Kông - nơi có thể truy cập các dịch vụ của Google.

Microsoft từ chối trả lời các câu hỏi từ Bloomberg về lý do đằng sau quyết định này.

Hành động của Mircosoft nhằm thắt chặt an ninh sau khi rất nhiều cuộc tấn công mạng do hacker Nga và Trung Quốc diễn ra. Công ty đã phát hiện nhiều lỗ hổng an ninh thông qua báo cáo an toàn anh ninhh mạng vào tháng 3 vừa qua. Ban giám đốc phát hiện rằng vào cuối năm ngoái các hacker đã truy cập vào Microsoft Exchange Online mailbox của 22 tổ chức, chỉ riêng Bộ ngoại giao đã bị leak 60.000 mail.

Hồi tháng 5, Phó chủ tịch điều hành Microsoft - Charlie Bell cho biết: "Chúng tôi đặt bảo mật lên hàng đầu tại Microsoft, trên tất cả những thứ khác".

Microsoft cam kết thực hiện đợt cải tổ bảo mật tham vọng nhất trong 2 thập kỷ với Sáng kiến Tương lai an toàn toàn cầu. Microsoft cho biết sẽ hành động nhanh hơn để giải quyết các lỗ hổng bảo mật đám mây, khiến hacker khó đánh cắp thông tin đăng nhập hơn và tự động thực thi xác thực đa yếu tố cho nhân viên.

Tại phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ tháng trước, Chủ tịch Microsoft - Brad Smith nói rằng Trung Quốc chỉ chiếm khoảng 1,5% doanh thu toàn cầu của công ty. Brad Smith cũng xác nhận rằng Microsoft đang đề nghị chuyển 700 đến 800 nhân viên của mình tại Trung Quốc ra nước ngoài.