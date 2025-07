Trong khi YouTube đang nỗ lực ngăn chặn người dùng sử dụng các công cụ chặn quảng cáo trên nền tảng của mình - một trong các chiến thuật nhằm buộc người dùng phải trả tiền để mua gói Premium - thì Microsoft lại bí mật phá đám đối thủ của mình.

Theo những ảnh chụp màn hình cho thấy, khi người dùng Android truy cập YouTube bằng trình duyệt Edge, họ sẽ nhận được một thông báo gợi ý bật tính năng chặn quảng cáo để "xem video mà không bị gián đoạn bởi quảng cáo."

Động thái này của Microsoft có thể được coi là một đòn hiểm nhằm vào đối thủ truyền kiếp Google, đặc biệt là vào nguồn thu chính từ quảng cáo của YouTube. Thay vì người dùng phải trả phí cho gói YouTube Premium để loại bỏ quảng cáo, Microsoft đang cung cấp một giải pháp miễn phí thông qua tính năng tích hợp sẵn trong Edge.

Microsoft gợi ý người dùng bật chặn quảng cáo YouTube trên Edge Android

Cách thức hoạt động của chiến lược này khá tinh vi. Khi người dùng mở YouTube trên Edge mobile, một popup xuất hiện với biểu tượng trình chặn quảng cáo kèm theo câu hỏi "Turn on Ad blocker to watch videos without interrupting ads?" Người dùng có thể chọn "Yes, turn on" để kích hoạt tính năng hoặc "Not now" để từ chối. Việc Microsoft đặt tùy chọn này ngay tại thời điểm người dùng chuẩn bị xem video cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng trong việc tối đa hóa tỷ lệ chấp nhận.

Điều đáng chú ý là Microsoft không chỉ đơn thuần cung cấp tính năng chặn quảng cáo mà còn chủ động gợi ý người dùng sử dụng nó khi truy cập YouTube. Đây là một bước đi táo bạo có thể được hiểu như một cuộc tấn công gián tiếp vào mô hình kinh doanh cốt lõi của Google, nơi quảng cáo YouTube đóng góp hàng tỷ USD vào doanh thu hàng năm của công ty.

Từ góc độ người dùng, đề xuất của Microsoft có vẻ hấp dẫn và hữu ích. Thay vì phải chịu đựng những đoạn quảng cáo dài hoặc trả 139.000 đồng mỗi tháng cho YouTube Premium tại Việt Nam, họ có thể tận hưởng trải nghiệm xem video mượt mà hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, điều này lại tạo ra một cuộc xung đột trực tiếp với lợi ích kinh tế của Google.

Trong thực tế, trên nền tảng Android, trình duyệt Edge không phải là ứng dụng duy nhất có khả năng chặn quảng cáo của YouTube. Nhiều trình duyệt khác cũng có khả năng này, ví dụ như Brave, không chỉ tích hợp sẵn công cụ chặn quảng cáo mà còn cho phép player của YouTube chạy ngầm trên thiết bị, giúp người dùng vẫn nghe nhạc được ngay cả khi tắt màn hình.

Trình duyệt Brave với khả năng chặn quảng cáo

Việc tích hợp tính năng chặn quảng cáo trực tiếp vào trình duyệt và chủ động gợi ý sử dụng nó trên YouTube sẽ là một mũi tên trúng 2 đích cho Microsoft. Họ vừa thu hút người dùng chuyển sang Edge thông qua những lợi ích thiết thực, vừa gây tổn hại đến đối thủ cạnh tranh bằng cách cắt giảm nguồn thu quảng cáo của họ.

Động thái này cũng phản ánh cuộc chiến rộng lớn hơn giữa Microsoft và Google trên nhiều mặt trận. Trong khi Google thống trị thị trường tìm kiếm và quảng cáo trực tuyến, Microsoft đang tìm cách tạo ra những điểm đột phá thông qua các sản phẩm như Edge, Bing và gần đây là việc tích hợp AI vào các dịch vụ của mình.

Phản ứng của Google đối với chiến thuật này của Microsoft vẫn chưa rõ ràng, nhưng không khó để dự đoán rằng họ sẽ không ngồi yên. YouTube đã từng thực hiện nhiều biện pháp chống lại các trình chặn quảng cáo, bao gồm việc phát hiện và yêu cầu người dùng tắt ad blocker để tiếp tục xem video.