Panto là chương trình hài kết hợp âm nhạc và tương tác với khán giả, có tính giải trí cao dựa trên những cốt truyện nổi tiếng. Chính khán giả có thể tham gia vào buổi diễn bằng việc đứng dậy vỗ tay, ca hát, la hét, nhảy múa và tương tác với nghệ sĩ bằng những cách thức rất riêng mà chỉ Panto mới có.



Ở Anh, hình thức giải trí này thường được tổ chức tại tất cả các tính thảnh phố vào tháng 12, thời điểm học sinh kết thúc học kỳ vừa là dịp lễ hội Giáng sinh.

Sắp tới đây, Panto " Beauty and the Beast " sẽ có các buổi biểu diễn tại TP.HCM và Hà Nội.

Chương trình dự kiến diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình – TPHCM từ ngày 4 đến ngày 8/12/2024. Tại Hà Nội, vở Panto "Beauty and the Beast" sẽ được tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô từ ngày 13 đến 17/12.

Câu chuyện cổ tích về cô gái Belle thông minh xinh đẹp phá vỡ lời nguyền của quái vật bằng tình yêu chân thành là tuổi thơ của không ít người. Và giờ, Panto " Beauty and the Beast " sẽ được kể bằng một hình thức giải trí chưa từng có tại Việt Nam.

Ban tổ chức cho biết, để đảm bảo trải nghiệm chân thực và chất lượng cao nhất, toàn bộ đội ngũ sản xuất, bao gồm cả diễn viên, nhạc công và đội ngũ kỹ thuật, trang phục, bối cảnh sân khấu đều được nhập từ Vương quốc Anh.

Trong buổi biểu diễn này, khán giả có thể tham gia hát theo, vỗ tay thậm chí nhảy cùng nhịp điệu của những ca khúc sôi động và quen thuộc như What makes you beautiful (One Direction), Shake it off (Taylor Swift), Uptown funk (Bruno Mars), Creep (Radiohead)...

Được biết, Panto " Beauty and the Beast " khi trình diễn tại Việt Nam sẽ có những thay đổi về ngôn ngữ, kịch bản để phù hợp với khán giả Việt.

Đặc biệt, vai Gaston do Quán quân Britain's Got Talent 2014 - Michael Auger đảm nhận.

Chia sẻ về dàn cast, đại diện ban tổ chức cho biết: " Tất cả các diễn viên đều tài năng , có khả năng ca hát, trình diễn , vũ đạo tốt và có tên tuổi tại Anh Quốc. Đặc biệt diễn viên Michael Auger vai Gaston từng giành ngôi vị số một tại Britain's Got Talent 2014".