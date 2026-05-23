MG5 bất ngờ cháy rụi giữa phố khi đang đỗ, tranh cãi về độ an toàn lại bùng nổ tại Trung Quốc

Một vụ cháy ô tô xảy ra tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đang thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội nước này sau khi chiếc xe gặp nạn được xác định là mẫu sedan MG5 từng gây tranh cãi vì nhận đánh giá an toàn 0 sao từ chương trình thử nghiệm ANCAP của Australia.

Theo các thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc, vụ cháy xảy ra vào tối 17/5 khi chiếc MG5 đang đỗ bên ngoài một khách sạn cao cấp trong khu vực đô thị. Thời điểm đám cháy bùng phát, không có người bên trong xe và hiện chưa ghi nhận thương vong liên quan tới vụ việc.

Các hình ảnh lan truyền trên WeChat và Rednote cho thấy ngọn lửa bao trùm gần như toàn bộ khoang cabin và khu vực phía sau xe. Sau khi đám cháy được khống chế, chiếc sedan chỉ còn trơ lại phần khung cháy đen cùng hai bánh trước vẫn còn nhìn thấy logo MG.

Điều khiến nhiều người chú ý là đám cháy dường như không xuất phát từ khoang động cơ, khu vực thường được xem là nguyên nhân phổ biến của các vụ cháy xe chạy xăng. Thay vào đó, lửa được cho là bắt đầu từ khoang cabin hoặc cốp sau, dù hiện chưa có kết luận điều tra chính thức từ phía cơ quan chức năng.

Người dân sống gần hiện trường cho biết họ ngửi thấy mùi khét và khói rất nồng trong suốt quá trình chiếc xe bốc cháy. Một số nguồn tin địa phương cũng cho rằng ngọn lửa đã lan sang cây xanh xung quanh trước khi được lực lượng cứu hỏa khống chế hoàn toàn.

Cho tới nay, cả SAIC Motor lẫn thương hiệu MG Motor vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức về nguyên nhân sự cố.

Một tài khoản trên Rednote tự nhận là bạn gái chủ xe cho biết chiếc MG5 được mua cách đây khoảng hai năm và chủ xe không mua bảo hiểm thiệt hại thân vỏ. Nếu thông tin này chính xác, chủ phương tiện có thể sẽ không nhận được khoản bồi thường nào cho chiếc xe bị cháy rụi.

Trong khi đó, theo quy định hiện hành tại Trung Quốc, bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc chỉ chi trả tối đa khoảng 2.000 nhân dân tệ, tương đương gần 8 triệu đồng, cho thiệt hại tài sản bên thứ ba. Nếu không có thêm gói bảo hiểm thương mại mở rộng, chủ xe có thể phải tự thanh toán chi phí liên quan tới cây xanh, cơ sở hạ tầng hoặc phương tiện bị ảnh hưởng xung quanh.

Vụ cháy lần này nhanh chóng khiến cộng đồng mạng Trung Quốc nhắc lại cái tên MG5, mẫu sedan từng tạo nên tranh cãi lớn tại Australia vào năm 2023.

Trong bài thử nghiệm của ANCAP, tổ chức đánh giá an toàn xe nổi tiếng tương tự Euro NCAP tại châu Âu, MG5 bị chấm 0 sao, mức thấp nhất trong hệ thống đánh giá an toàn hiện đại.

Theo ANCAP, cấu trúc bảo vệ hành khách của MG5 tồn tại nhiều vấn đề đáng lo ngại. Tổ chức này cho biết bảng táp-lô của xe có thể trở thành nguồn gây chấn thương trong va chạm trực diện. Ngoài ra, khả năng bảo vệ cổ khi va chạm từ phía sau cũng như bảo vệ hành khách trong va chạm bên hông đều đạt kết quả thấp.

Các chuyên gia ANCAP thậm chí nhận định những công nghệ an toàn trên MG5 đã “tụt hậu nhiều thế hệ” so với các đối thủ cùng phân khúc.

Điều gây khó hiểu là một mẫu xe khác cùng thương hiệu, chiếc hatchback điện MG4 EV, lại đạt đánh giá an toàn 5 sao trong cùng hệ thống kiểm tra.

Tại Việt Nam, mẫu sedan hạng C này được phân phân phối dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với các biến thể như New MG5 (số sàn), MG5 STD (Tiêu chuẩn) và MG5 LUX (Cao cấp). Giá xe MG5 mới nhất hiện có mức niêm yết dao động từ 399 triệu đến 588 triệu đồng tùy phiên bản.

MG5 hiện là một trong những mẫu sedan giá rẻ của MG tại thị trường nội địa Trung Quốc, có giá dao động từ khoảng 47.900 đến 78.900 nhân dân tệ, tương đương khoảng 186 tới 305 triệu đồng, mức giá được xem là rất cạnh tranh trong phân khúc sedan cỡ nhỏ.

Mẫu xe này chỉ sử dụng động cơ đốt trong truyền thống với hai tùy chọn máy xăng 1.5L hút khí tự nhiên hoặc 1.5L tăng áp. Dù không phải sản phẩm bán chạy nhất của MG, vụ cháy lần này xuất hiện trong bối cảnh thị trường ô tô Trung Quốc đang đặc biệt nhạy cảm với các vấn đề liên quan tới an toàn phương tiện.

Trước đó, hàng loạt sự cố cháy xe liên quan tới cả xe điện lẫn xe động cơ đốt trong đã khiến dư luận Trung Quốc tranh cãi dữ dội. Một chiếc Wuling Binguo từng được cho là bốc cháy khi đang đỗ trong kỳ nghỉ lễ đầu tháng 5, trong khi những tranh cãi xung quanh Xiaomi SU7 cũng liên tục đẩy chủ đề an toàn xe lên cao trào.

Trước áp lực dư luận, giới quản lý Trung Quốc gần đây đã siết chặt nhiều quy định liên quan tới an toàn ô tô. Một trong những thay đổi đáng chú ý là quy định bắt buộc sử dụng tay nắm cửa cơ khí nhằm đảm bảo khả năng mở cửa khẩn cấp khi xe gặp sự cố.

Ngoài ra, tiêu chuẩn pin mới mang tên “Không cháy, không nổ” cũng sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 7/2026, phản ánh áp lực ngày càng lớn đối với các nhà sản xuất ô tô tại thị trường lớn nhất thế giới.

Hiện nguyên nhân chính xác khiến chiếc MG5 bốc cháy vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, vụ việc được dự đoán sẽ tiếp tục làm dấy lên những tranh luận mới về độ an toàn, chất lượng hoàn thiện và tiêu chuẩn kỹ thuật của các mẫu ô tô giá rẻ tại Trung Quốc trong thời gian tới.

Tham khảo: Carnewschina