MG3 2024 lộ nội thất như xe cao cấp: 2 màn hình lớn, ghế hoạ tiết kim cương, cạnh tranh Morning, i10

Thế hệ thứ 3 của MG3 sẽ chính thức ra mắt toàn cầu vào ngày 26/2 tới tại triển lãm Geneva 2024. Vào ngày 6/2, thương hiệu chủ quản đã triển khai chiến dịch quảng bá sớm cho dòng xe đô thị giá rẻ. Trong khi các ảnh ngoại thất đều được làm mờ, bức ảnh duy nhất chụp lại nội thất hé lộ rất rõ những thay đổi bên trong cabin.



Cụ thể, khu vực táp lô MG3 đời mới xuất hiện 2 màn hình mới đặt song song có thể là đồng cỡ với nhau. Tại cụm điều khiển trung tâm, núm xoay chuyển số giống MG4 EV cỡ lớn hơn hiện diện. Ghế ngồi được khâu chỉ họa tiết kim cương đồng nghĩa mẫu xe xuất hiện trong ảnh chụp nhiều khả năng là bản cao cấp.

Nếu chỉ nhìn ảnh teaser của MG3 2025, không ai nghĩ mẫu xe trong ảnh là "xe giá rẻ". Ảnh: MG

Bên cạnh đó, một video hé lộ ngoại thất được làm mờ cũng được MG công bố sớm cho MG3. Dù vậy, khu vực này đã lộ diện hoàn chỉnh từ trước khi xe ra ngoài quay quảng cáo và cũng từ ảnh đăng ký bản quyền. Thiết kế bên ngoài MG3 2025 nhìn như phiên bản thu nhỏ của MG5 và MG7 mới nhất khi sử dụng chung ngôn ngữ thiết kế.

Đầu xe MG3 mới sở hữu phần mũi nhọn và đèn pha hầm hố. Hốc gió cản trước lớn thế chỗ hoàn toàn tản nhiệt, 2 bên là cánh gió khí động học. Hông xe sử dụng nhiều đường nổi cong hơn để tạo điểm nhấn. Khu vực đuôi xe xuất hiện cặp đèn hậu nằm ngang và cản sau thể thao.

MG3 đời mới sẵn sàng chào sân vào cuối tháng 2

Ở mảng truyền động, MG3 sẽ thay đội hình động cơ xe từ thuần xăng lên hybrid. Các thông số kỹ thuật cụ thể chưa được làm rõ nhưng nhiều khả năng động cơ chính là loại 1.5L xăng đi kèm mô-tơ điện đơn và pin lithium-ion cỡ nhỏ.

Thế hệ MG3 hiện tại ra mắt vào 2011 và được facelift vào 2018. Dù đã có tuổi đời cao, đây vẫn là một dòng xe bán khá chạy vì mức giá cạnh tranh của mình.

Sau ngày ra mắt tại Geneva, MG3 đời mới sẽ sớm chào sân tại châu  và châu Á Thái Bình Dương trong một vài tháng kế tiếp.

MG3 được xếp vào phân khúc hatchback nhưng kích thước khá nhỏ so với các mẫu xe như Toyota Yaris hay Mazda2 với chiều dài chỉ 4 mét ở thế hệ cũ. Do đó, mẫu xe này nhiều khả năng sẽ cạnh tranh với nhóm Kia Morning hay Hyundai Grand i10 nếu về Việt Nam. Giá xe MG tại Việt Nam thường nằm ngang phân khúc dưới khi so với các xe Hàn Quốc và Nhật.