MG ZS thế hệ mới sắp ra mắt ngay cạnh Việt Nam: Dễ dùng động cơ hybrid, nhiều trang bị vượt trội với bản hiện hành

MG đang chuẩn bị đưa ZS thế hệ mới quay trở lại thị trường Thái Lan trong năm 2026, lần này với hệ truyền động hybrid thay vì chỉ sử dụng động cơ xăng thuần như trước. Động thái này cho thấy hãng xe muốn đẩy mạnh điện hóa tại phân khúc SUV đô thị cỡ B.

Theo thông tin từ truyền thông Thái Lan, MG ZS Hybrid hoàn toàn mới sẽ được nâng cấp toàn diện cả về nền tảng lẫn hệ truyền động. Dù hãng chưa công bố chi tiết cấu hình kỹ thuật, nhiều khả năng xe sẽ sử dụng hệ thống hybrid kết hợp động cơ xăng 1.5L với mô-tơ điện. Cấu hình này hứa hẹn mang lại mức tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn đáng kể so với bản xăng hiện tại, đồng thời cải thiện độ mượt khi vận hành trong đô thị.

Bên cạnh thay đổi về động lực, MG ZS mới được kỳ vọng sẽ có thiết kế hiện đại hơn, theo ngôn ngữ mới mà hãng đang áp dụng trên các dòng xe gần đây. Nội thất nhiều khả năng tiếp tục tập trung vào màn hình trung tâm cỡ lớn hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, cụm đồng hồ kỹ thuật số và các trang bị tiện nghi quen thuộc như điều hòa tự động, camera lùi, cảm biến đỗ xe. Gói an toàn chủ động MG Pilot có thể vẫn xuất hiện trên các phiên bản cao, bao gồm phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữ làn.

Việc chọn Thái Lan làm thị trường ra mắt cho MG ZS Hybrid thế hệ mới cho thấy MG đang xem đây là một trong những thị trường chiến lược tại Đông Nam Á. Trong bối cảnh SUV cỡ B ngày càng chuyển dịch sang hybrid và điện hóa nhẹ, ZS Hybrid 2026 sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ Nhật Bản và Hàn Quốc vốn đã có chỗ đứng trong phân khúc.

Thời điểm mở bán cụ thể và giá xe vẫn chưa được công bố, nhưng nhiều khả năng MG sẽ công bố thêm thông tin trong thời gian tới khi ngày ra mắt chính thức đến gần.