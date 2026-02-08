MG ZS thế hệ mới có bản giá rẻ khiến người Việt phát thèm: Có ADAS, cần số điện tử, giá quy đổi hơn 400 triệu

MG ZS phiên bản Vibe vừa được MG Australia giới thiệu trở lại cho năm 2026, trở thành một trong những mẫu CUV cỡ nhỏ giá rẻ nhất tại thị trường Australia hiện nay. Mức giá khởi điểm từ 22.990 AUD (hơn 416 triệu đồng). Đây là mức giá được MG đưa ra trong giai đoạn ưu đãi ban đầu, giúp ZS Vibe “soán ngôi” một số đối thủ cùng phân khúc về mặt giá bán.

MG ZS Vibe là phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe này, dùng động cơ 1.5L hút khí tự nhiên, công suất khoảng 109 mã lực và mô-men xoắn 140Nm, kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp (CVT) và dẫn động cầu trước. Phiên bản này trước đó đã từng bị loại khỏi danh mục sản phẩm, nhưng nay được đưa trở lại với mức giá thấp hơn gần 1.000 AUD so với đối thủ Chery Tiggo 4 phiên bản tương đương, vốn là một trong những SUV cỡ nhỏ rẻ nhất thị trường.

Việc MG ZS Vibe trở lại được xem như một chiến lược thúc đẩy doanh số ở phân khúc SUV giá rẻ, nơi cạnh tranh đang trở nên ngày càng gay gắt. ZS Vibe 2026 cũng rẻ hơn một số mẫu SUV khác tại Úc như Mahindra XUV 3XO và Hyundai Kona, vốn có giá cao hơn trong danh sách các mẫu nhỏ phổ biến.

Ở trang bị tiêu chuẩn, MG ZS phiên bản Vibe vẫn có màn hình giải trí 10,25 inch tích hợp Apple CarPlay và Android Auto, cần số điện tử, phanh tay điện tử, hệ thống an toàn chủ động ADAS gồm cảnh báo va chạm tự động, cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữ làn, cùng camera lùi và cảm biến đỗ xe sau. Tuy nhiên, một số tiện nghi cao cấp như đèn LED, điều hòa tự động, ghế da hay màn hình lái kỹ thuật số không có trên bản giá rẻ này và chỉ xuất hiện ở các phiên bản cao hơn trong dải sản phẩm.

MG Motor Australia cho biết việc tái đưa ZS Vibe trở lại nhằm củng cố vị thế của thương hiệu trong phân khúc SUV cỡ nhỏ với lợi thế giá, đặc biệt khi danh mục sản phẩm ZS năm 2026 đã được tái bố trí với các lựa chọn động cơ xăng turbo, hybrid và phiên bản giá rẻ mới này.

Tuy mức giá 22.990 AUD hiện tại được MG công bố như một ưu đãi giới hạn (thường kéo dài tới cuối tháng 2/2026), giá thực tế có thể điều chỉnh lên khoảng 24.351 AUD khi kết thúc chương trình khuyến mại.

Hiện MG ZS thế hệ mới đã ra mắt toàn cầu từ tháng 8/2024, nhưng tại thị trường trong nước vẫn đang mở bán thế hệ cũ của mẫu xe này. Phía MG Việt Nam vẫn chưa có động thái đưa mẫu xe này về mở bán trong tương lai gần.