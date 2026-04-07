MG RX5 giảm giá kỷ lục tại đại lý: Bản cao cấp từ 580 triệu, ‘phả hơi nóng’ lên Mitsubishi Xforce và Kia Seltos

MG RX5 hiện đang được một số đại lý tại Hà Nội áp dụng mức ưu đãi trực tiếp lên tới 249 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống khoảng 580 triệu đồng. Theo chia sẻ từ tư vấn bán hàng, chương trình này áp dụng cho các xe RX5 phiên bản LUX sản xuất năm 2024, thuộc diện tồn kho.

MG RX5 thuộc diện xả kho với mức giảm sâu tại đại lý. Ảnh: Đại lý

So với mức giá niêm yết 829 triệu đồng, ưu đãi sâu giúp MG RX5 trở thành một trong những mẫu SUV cỡ C có giá dễ tiếp cận nhất trên thị trường hiện nay. Tuy nhiên, đây chủ yếu là chương trình xả hàng nên số lượng xe không nhiều. Người mua có thể phải chấp nhận các điều kiện như nhận xe sớm, lựa chọn màu sắc hoặc phiên bản theo tồn kho thực tế tại đại lý.

Giá bán thực tế xuống ngang nhiều mẫu SUV cỡ B. Ảnh: Đại lý

Sau khi giảm, giá bán của MG RX5 chỉ còn ngang ngửa nhiều mẫu SUV đô thị cỡ B. Có thể kể đến Mitsubishi Xforce (599–680 triệu đồng), Kia Seltos (599–724 triệu đồng) hay Toyota Yaris Cross (725–838 triệu đồng). Trong khi đó, các mẫu SUV cỡ C như Mazda CX-5, Hyundai Tucson hay Honda CR-V vẫn duy trì mức giá phổ biến từ khoảng 700 triệu đồng trở lên, kể cả khi đã có khuyến mãi.

MG RX5 được giới thiệu tại Việt Nam từ năm 2023 và định vị trong phân khúc SUV cỡ C. Dù vậy, mẫu xe này chưa tạo được sức hút rõ rệt khi phải cạnh tranh với các đối thủ đã có lợi thế về thương hiệu, độ nhận diện và hệ thống hậu mãi. Bên cạnh đó, RX5 cũng chưa nổi bật về công nghệ hỗ trợ lái nâng cao và khả năng giữ giá sau sử dụng.

Nội thất trang bị đủ dùng trong tầm giá sau ưu đãi. Ảnh: Đại lý

Về vận hành, MG RX5 trang bị động cơ xăng 1.5L tăng áp, cho công suất 168 mã lực và mô-men xoắn 275 Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp. Xe sở hữu các trang bị an toàn cơ bản như 6 túi khí, camera 360 độ, cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Tuy nhiên, mẫu SUV này chưa có các tính năng hỗ trợ lái nâng cao (ADAS), trong khi nhiều đối thủ cùng phân khúc đã bắt đầu phổ cập các công nghệ an toàn chủ động trên nhiều phiên bản.

Trang bị an toàn dừng ở mức cơ bản, chưa có ADAS. Ảnh: Đại lý

Dù MG Việt Nam không công bố doanh số chi tiết, RX5 được đánh giá là có sức tiêu thụ không quá khả quan trên thị trường. Việc đến năm 2026 vẫn còn xe sản xuất 2024 nằm tại đại lý và phải giảm sâu hơn 200 triệu đồng để xả hàng cho thấy mẫu C-SUV này đang chịu áp lực đầu ra đáng kể, nhất là trong bối cảnh các đối thủ như Mazda CX-5 hay Ford Territory liên tục điều chỉnh giá bán và ưu đãi để duy trì doanh số.