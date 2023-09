MG 5 2023 và MG RX5 chính thức ra mắt tại Việt Nam: Giá từ 399 triệu và 739 triệu đồng, nhiều trang bị thú vị

Theo đó, MG 5 thế hệ mới thuộc phân khúc Sedan hạng B. Mẫu xe này có thiết kế năng động với đường dập nổi kép, cửa sổ trời chỉnh điện, gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện tích hợp đèn báo rẽ.

Nhìn từ phía trước, mẫu xe mới của MG gây chú ý với lưới tản nhiệt mạ crom bóng hình thang ngược, nằm giữa là logo hãng kích thước lớn.

Xe có kích thước dài, rộng, cao hàng đầu phân khúc. Cụ thể, kích thước tổng thể 4.601mm x 1.818mm x 1.489mm, và không gian khoang chứa đồ dung tích lớn 512L thao tác mở bằng nút bấm điện góp phần tạo nên sự thoải mái cho cả người lái lẫn hành khách.

Về nội thất, xe trang bị ghế với chất liệu nỉ, thiết kế thể thao. Xe được trang bị nhiều tính năng an toàn cho người sử dụng như công nghệ an toàn chủ động với hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân phối lực phanh EBD, hệ thống kiểm soát phanh khi cua CBC, hệ thống cân bằng điện tử ESP, camera 360, cảm biến áp suất lốp. Bên cạnh đó, MG 5 2023 còn có màn hình giải trí kích thước lớn 10,1 inch, chìa khóa thông minh.

Đặc biệt, New MG5 được trang bị nhiều tính năng an toàn cao cấp. Công nghệ an toàn thụ động của New MG5 giúp bảo vệ hành khách một cách toàn diện với khung xe cứng vững (được chế tạo bằng công nghệ hàn laser, 65% vật liệu được sử dụng là thép độ cứng cao), 6 túi khí (2 túi khí phía trước, 2 túi khí bên phía trước, 2 túi khí rèm) và móc ghế trẻ em ISOFIX để đảm bảo tối đa khi có trẻ nhỏ.

Dưới nắp ca-pô, xe sẽ được trang bị động cơ 1.5L hút khí tự nhiên cho công suất 112 mã lực và mô-men xoắn 150 Nm, kết hợp cùng hộp số sàn 5 cấp.

MG5 thế hệ mới có 3 phiên bản gồm New MG5 1.5 MT, New MG5 1.5 CVT STD, New MG5 1.5 CVT DELUX với giá bán lần lượt 399.000.000 đồng, 459.000.000 đồng và 499.000.000 đồng.

Trong số này, MG5 bản MT (số sàn) hướng đến nhóm khách hàng chạy xe dịch vụ với mức khởi điểm thậm chí thấp ngang các mẫu hachtback hạng A.

Tên gọi New MG5 của sản phẩm nhằm phân biệt với phiên bản MG5 hiện hành đang được bán tại Việt Nam. Theo thông tin ban đầu, nhà sản xuất sẽ bán song song cả 2 phiên bản để phục vụ những nhóm khách hàng khác nhau.

Tại sự kiện, MG cũng giới thiệu mẫu RX5 dành cho thị trường Việt Nam. Đây là mẫu xe đa dụng SUV hạng C ở mức giá tương đương hạng B. Xe nổi bật với kiểu dáng mạnh mẽ, góc cạnh.

Theo đó, thiết kế lưới tản nhiệt của xe với kích thước lớn, có hình chữ X tạo cảm giác bề thế và đẹp mắt.

Thân xe khỏe khoắn với bộ mâm kích thước lên đến 19 inch, sử dụng bộ lốp lốp Michelin Pilot Sport. Đồng thời, xe còn được làm dập nổi kép bên sườn xe mang đến nét cá tính riêng.

Trong khi đó đuôi xe nổi bật với cụm đèn LED góc cạnh với đồ họa cầu kỳ. Ngoài ra, đuôi xe cũng mạnh mẽ hơn với cụm ống xả kép, thiết kế liền khối với cản sau. MG RX5 sở hữu cửa sổ trời toàn cảnh, cửa cốp điện, cốp chứa đồ khá rộng rãi.

Nội thất của xe cũng gây chú ý nhờ ghế sử dụng chất liệu da, mang đến cảm giác êm, mềm khi ngồi. Vô lăng cũng được bọc da.

Xe có màn hình giải trí cảm ứng 14,1 inch, khá lớn so với những đối thủ cùng phân khúc C-SUV. Ngoài ra, mẫu xe mới của MG còn được trang bị các tiện ích hiện đại như đồng hồ lái kỹ thuật số 12,3 inch, điều hòa tự động, sạc không dây.

MG RX5 sở hữu động cơ 1.5L Turbo tăng áp hiệu suất cao, được vận hành với công suất tối đa 168 mã lực, momen cực đại 275 (Nm).

Tương tự New MG5, MG RX5 được trang bị một công nghệ an toàn như chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh, kiểm soát lực kép, kiểm soát chống lật, hỗ trợ phanh vào cua, phanh tay điện tử, Autohold, hỗ trợ khởi hành ngang dốc…

Mẫu xe MG RX5 có 2 phiên bản gồm MG RX5 1.5T STD, MG RX5 1.5T DCT LUX với giá bán lần lượt 739.000.000 đồng và 829.000.000 đồng.

Đối thủ của MG RX5 sẽ là những cái tên như Mazda CX-5, Hyundai Tucson hay Honda CR-V.