Meta khởi kiện một người Việt Nam

Theo thông tin chính thức từ trang web của Meta, tập đoàn này vừa chính thức nổ phát súng pháp lý nhắm vào hàng loạt mạng lưới lừa đảo quảng cáo tại Việt Nam, Brazil và Trung Quốc.

Không dừng lại ở việc khóa tài khoản, gã khổng lồ công nghệ này đang sử dụng cả AI và "nắm đấm" luật pháp để bảo vệ hơn 500.000 người nổi tiếng khỏi vấn nạn mạo danh, đồng thời bóc trần những thủ thuật tinh vi như "cloaking" mà giới chạy quảng cáo bẩn vẫn thường rỉ tai nhau.

Đáng chú ý nhất trong đợt truy quét lần này là hồ sơ pháp lý nhắm trực diện vào một cá nhân tại Việt Nam tên Lý Văn Lâm. Đối tượng này bị cáo buộc sử dụng kỹ thuật "cloaking" (che giấu nội dung thực) cực kỳ tinh vi để qua mặt hệ thống kiểm duyệt nghiêm ngặt của Meta.

“Hôm nay, chúng tôi đã đệ đơn kiện Lý Văn Lâm tại Việt Nam, người đã sử dụng kỹ thuật cloaking để lách qua quy trình kiểm duyệt quảng cáo của chúng tôi”, trang web chính thức của Meta nêu rõ.

Cụ thể, khi hệ thống của Meta quét quảng cáo, chúng sẽ chỉ thấy những trang web bán hàng hoặc khảo sát thông thường, hoàn toàn hợp lệ. Thế nhưng, khi người dùng thực tế click vào, họ sẽ được dẫn đến một địa chỉ khác: nơi quảng cáo các sản phẩm túi xách thương hiệu Longchamp với mức giá rẻ bất ngờ.

Sau khi lừa người dùng cung cấp thông tin thẻ tín dụng để thanh toán cho những món đồ "ảo" không bao giờ được giao, đối tượng này còn thực hiện hành vi "gian lận đăng ký" (subscription fraud). Nạn nhân sẽ bị trừ những khoản phí định kỳ không xác định trên thẻ tín dụng mà không hề hay biết.

Sự việc nghiêm trọng đến mức thương hiệu xa xỉ Longchamp đã phải trực tiếp phối hợp với Meta để thực hiện các hành động pháp lý nhằm triệt phá đường dây này.

Ngoài trường hợp tại Việt Nam, Meta cũng đang quyết liệt đấu tranh với vấn nạn "celeb-bait", tức là sử dụng trái phép hình ảnh, thậm chí là giọng nói của người nổi tiếng để dẫn dụ nạn nhân vào các bẫy tài chính hoặc sức khỏe.

Tại Brazil, Meta đã khởi kiện Vitor Lourenço de Souza và Milena Luciani Sanchez vì hành vi dùng AI chỉnh sửa hình ảnh và giọng nói của các ngôi sao để quảng bá thực phẩm chức năng lừa đảo. Thậm chí, nhóm Brites Corp còn sử dụng công nghệ deepfake để giả mạo một bác sĩ danh tiếng, vừa bán sản phẩm không phép, vừa mở khóa học dạy... cách lừa đảo tương tự.

Tại Trung Quốc, Shenzhen Yunzheng Technology cũng rơi vào tầm ngắm khi dùng "celeb-bait" để lôi kéo người dùng tại Mỹ và Nhật Bản tham gia vào các nhóm đầu tư tài chính ảo. Đây là một hồi chuông cảnh tỉnh cho thấy lừa đảo trực tuyến đã trở thành những chiến dịch marketing được đầu tư bài bản về mặt công nghệ.

Để đối phó với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, Meta cho biết đang đầu tư mạnh mẽ vào các mô hình AI mới có khả năng phân tích sâu kỹ thuật cloaking và tự động từ chối các quảng cáo có dấu hiệu chuyển hướng đến trang web độc hại.

Không chỉ dừng lại ở những kẻ trực tiếp chạy quảng cáo, Meta còn gửi thư yêu cầu chấm dứt hoạt động (cease and desist) tới 8 đối tác tư vấn marketing. Những "đối tác" này thực chất cung cấp các dịch vụ ngầm như: mở khóa tài khoản vi phạm, khôi phục tài khoản ảo hoặc cho thuê tài khoản quảng cáo "sạch" để giúp khách hàng né tránh hệ thống kiểm soát của Meta.

Đại diện Meta khẳng định: "Chúng tôi sẽ xem xét thực hiện thêm các hành động pháp lý, bao gồm cả kiện tụng, nếu họ không tuân thủ.”

*Nguồn: Meta