Mẹt bún đậu 800 nghìn đồng của cặp vợ chồng Việt - Mỹ khiến thực khách phải xếp hàng mới được thưởng thức

Những ngày hè nắng đẹp, ở khu vực gần công viên Sara Roosevelt, cả trăm thực khách, từ người Việt tới người Mỹ, du khách châu Á, châu Âu hào hứng ngồi vỉa hè thưởng thức bún đậu. Những vị khách dường như vô cùng hài lòng với món mắm đặc trưng của Việt Nam, dù khá nhiều người Việt cũng có khi không ăn được.

Đây là quán ăn của một cặp đôi vợ Việt - chồng Mỹ tại Manhattan, New York, Mỹ, có tên Mắm NYC. Chủ quán là chị Nhung Đào và anh Jerald Head.

Tình yêu không biên giới, ẩm thực cũng vậy…

Đầu bếp trẻ người Mỹ Jerald Head gặp chị Nhung Đào, một nhân viên văn phòng, tại TP HCM vào mùa thu năm 2016, khi anh tới Việt Nam học hỏi kinh nghiệm ẩm thực. Một năm sau, khi Jerald đã là bếp trưởng một nhà hàng Việt ở New York, anh quay lại Việt Nam và kết hôn với Nhung.

Thời điểm Nhung sang Mỹ định cư cùng chồng năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát, khiến các nhà hàng ở New York phải đóng cửa và Jerald lâm cảnh thất nghiệp. Cơ hội đến với hai vợ chồng vào tháng 9/2020, khi chính quyền New York cho phép các nhà hàng bán mang về và cho thực khách dùng bữa ở vỉa hè.

Nhung và Jerald quyết định mở "Mắm", một gian hàng thời vụ theo mô hình pop-up trên con phố vắng đối diện công viên ở trung tâm Chinatown, Manhattan, để bán bún đậu mắm tôm, món ăn gắn liền với những buổi hẹn hò của hai người ở Việt Nam, cũng là một trong những món Việt khó tìm nhất ở Mỹ.

Ban đầu, khi họ chia sẻ hình ảnh món bún đậu trên mạng xã hội, rất nhiều bạn bè quan tâm và chia sẻ. Tháng 9/2020, cặp đôi bắt đầu mở bán bún đậu tại cửa tiệm của một người bạn vào tối thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật. Khi đại dịch hạ nhiệt vào tháng 5/2022, họ khai trương nhà hàng Mắm NYC.

Tự tay làm từ những nguyên liệu nhỏ nhất

Giữa muôn vàn nhà hàng mang phong cách quốc tế tại thành phố không bao giờ ngủ New York, thật khó để một quán ăn Việt nhỏ bé, giản dị, không biển hiệu rực rỡ hay không gian sang trọng có thể thu hút được sự chú ý của giới sành ăn. Thế nhưng, Mắm NYC đã làm được điều tưởng chừng như không thể.

Trên những bộ bàn ghế nhựa màu xanh giống y chang hàng quán vỉa hè ở Việt Nam là những chiếc mẹt tre lót lá chuối bày biện món bún, đậu rán, chả cốm, dồi luộc, thịt lợn, rau thơm các loại... cùng bát mắm tôm sủi bọt.

Điều đặc biệt, các món đậu, chả cốm, dồi lợn đều do hai vợ chồng tự chế biến.

Mẹt bún đậu mắm tôm tại Mắm NYC - Ảnh: NY Times

Vợ chồng chủ quán làm đậu bằng chiếc máy nặng 60kg mang từ Việt Nam sang. Quá trình làm đậu kỳ công, từ xay hạt, nấu chín, ép thành miếng... cho ra những miếng đậu mềm, béo, không bị khô và cứng. Khi chiên, đậu có vỏ ngoài giòn rụm, nhân bên trong mềm mịn, nóng hổi. Vợ chồng chị Nhung Đào nói, bí quyết làm đậu là bí quyết gia truyền họ học được từ người họ hàng.

Với món dồi, họ cũng trực tiếp sơ chế, khử mùi hôi của lòng rồi nhồi tiết lợn, mỡ lợn, rau gia vị... theo công thức được bố của chị Nhung dạy. Chả cốm được làm từ cốm tươi mang ở Hà Nội qua.

Thời gian đầu, họ mua mắm tôm từ một siêu thị ở New York để pha chế nhưng chất lượng chỉ ổn chứ không đủ ngon so với hương vị họ hướng tới. Cặp đôi quyết định chọn mắm tôm từ Việt Nam từ một đầu mối ở Thanh Hóa, được gửi vào TPHCM rồi gửi máy bay sang Mỹ. Mỗi bát mắm được pha với đường, nước cốt chanh và ớt Thái.

Suất bún có đầy đủ các loại rau sống như tía tô, húng, diếp cá... Các loại rau này có thể mua tại Mỹ nhưng giá rất cao.

So với thời gian mới mở, hiện đội ngũ nhân viên của Mắm NYC đã đông hơn và vận hành trơn tru, cho phép họ phục vụ được lượng khách lớn, không còn cảnh hết hàng hay xếp hàng chờ quá lâu.

Hiện quán mở 5 ngày trong tuần: Thứ 2, 5, 6 mở buổi tối và thứ 7, Chủ nhật mở buổi trưa.

Lượng khách tăng nhanh nên từ năm 2024, quán mở thêm không gian ăn uống trong nhà, đón khoảng 30 khách/lượt và gia tăng số lượng bàn ghế vỉa hè. Những ngày thời tiết đẹp, đa phần thực khách lựa chọn ngồi vỉa hè để trải nghiệm "chất" ẩm thực Việt Nam. Bàn ghế được kê ngay lề đường phía trước quán, kê nhờ ở cửa nhà hàng xóm và xin phép ban quản lý để kê cả ở vỉa hè công viên đối diện. Lúc cao điểm, quán có thể phục vụ 100 khách/lượt.

Thực đơn của quán cũng đa dạng hơn và được thay đổi theo mùa. Mùa hè (từ tháng 4 tới tháng 10), món chủ đạo là bún đậu và đồ ăn vặt. Mùa đông, thực đơn chính là bún, phở và lẩu.

Mỗi suất bún đậu mắm tôm được bán với giá 32 USD (hơn 800.000 đồng).

Người Mỹ nghiện mắm tôm

Sự kiên định với bản sắc đã giúp Mắm NYC vươn xa hơn mong đợi. Năm 2024, nhà hàng được vinh danh hạng 20 trong danh sách 100 nhà hàng xuất sắc nhất New York, một thành tích đáng nể trong một thành phố nơi cạnh tranh ẩm thực khốc liệt nhất thế giới.

Jerald Head đang phục vụ khách đến ăn bún đậu - Ảnh: NY Times

Đây không chỉ là thành công của một quán ăn nhỏ, mà còn là minh chứng mạnh mẽ cho sức sống và tiềm năng lan tỏa của ẩm thực Việt Nam – dù giản dị, vẫn có thể chạm đến trái tim người thưởng thức nếu giữ đúng cái hồn của mình.

Nhà phê bình Pete Wells của NY Times gọi Mắm NYC là "nhà hàng phục vụ món Việt hấp dẫn nhất New York". Ông đánh giá cao mắm tôm, thứ nước chấm đậm mùi quyện cùng vài lát ớt, chanh tươi, mô tả đậu rán có vỏ ngoài giòn rụm, bên trong giống phô mai và đặc biệt yêu thích món dồi lợn.

"Thực khách ngồi trên vỉa hè, xung quanh có người đi dạo, xe cộ qua lại. Cảm giác như đang ăn trưa ở Hà Nội", ông Wells viết, thêm rằng "mắm tôm hứa hẹn là 'cuộc phiêu lưu mới lạ', bởi không phải ai cũng ăn được".

Bài viết khiến nhiều người Mỹ tới nhà hàng để "ăn thử". Đối với những khách hàng lần đầu trải nghiệm, Nhung đều giới thiệu mắm tôm "nặng mùi và khó ăn, nhưng là hồn cốt của món bún đậu".

“Đưa ‘Mắm’ vào danh sách này là điều dễ dàng. Bởi món bún đậu mắm tôm của họ là độc nhất, khó quên,” một chuyên gia ẩm thực đánh giá.

Giữa một Lower East Side luôn sôi động với những quán rượu, phòng triển lãm nghệ thuật và chuỗi cà phê sáng tạo, Mắm NYC vẫn giữ cho mình một nhịp sống riêng. Không quá ồn ào, không marketing rầm rộ, quán chủ yếu được biết đến qua truyền miệng, qua những bài review đầy cảm xúc trên các blog cá nhân và mạng xã hội. Nhiều thực khách người Mỹ khi đến Mắm lần đầu còn bỡ ngỡ với hương vị mắm tôm, nhưng sau đó lại quay trở lại – không chỉ vì món ăn ngon, mà vì trải nghiệm chân thật và không phô trương mà quán mang lại.

Có thể nói, Mắm NYC không đơn thuần là một nhà hàng Việt Nam giữa Manhattan. Đó là một nơi chốn – nơi người Việt tìm thấy quê nhà, nơi người bản xứ tìm thấy một phần văn hóa mới, và nơi mọi thực khách, bất kể xuất thân, đều có thể cảm nhận được sự chân thành trong từng món ăn.

“Ẩm thực là cách để chúng tôi khẳng định bản sắc Việt, lan tỏa tinh thần đoàn kết và gắn kết cộng đồng người Việt xa quê” chị Nhung tự hào nói.