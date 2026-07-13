Messi và "món nợ" 20 năm với tuyển Anh: Trận đấu định mệnh cuối cùng?

Messi từng đối đầu với gần như mọi thế lực lớn nhất thế giới, từ Brazil, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Hà Lan, Bồ Đào Nha cho đến Italia… Thế nhưng, có một cái tên vẫn còn là khoảng trống kỳ lạ trong sự nghiệp lẫy lừng của M10: tuyển Anh.

Mối lương duyên kỳ lạ kéo dài hơn 20 năm

Rạng sáng 16/7 (giờ Việt Nam), khi Argentina chạm trán Anh ở bán kết World Cup 2026, Messi sẽ lần đầu tiên đối đầu "Tam sư" ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Một chi tiết khiến ngay cả truyền thông châu Âu cũng phải ngạc nhiên, bởi đây là điều hiếm thấy với cầu thủ đã có hơn 20 năm cống hiến cho Albiceleste. Nhiều tờ báo gọi đây là "trận đấu mà số phận còn nợ Messi".

Ở tuổi 39, khi World Cup 2026 nhiều khả năng là giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp, cuộc chạm trán với tuyển Anh càng mang nhiều ý nghĩa hơn bao giờ hết. Không đơn thuần là tấm vé vào chung kết, đây còn là mảnh ghép cuối cùng trong hành trình chinh phục mọi đối thủ lớn của thiên tài sinh năm 1987.

Thoạt nghe, việc Messi chưa từng gặp tuyển Anh có vẻ khó tin. Ngay từ năm 2005, Messi đã được triệu tập lên đội tuyển Argentina. Kể từ đó, anh góp mặt ở 6 kỳ World Cup, hàng chục kỳ Copa America cùng hàng trăm trận đấu quốc tế.

Messi vẫn chưa từng chạm trán tuyển Anh.

Vậy tại sao hai đội chưa từng chạm trán? Lý do đầu tiên nằm ở sự trùng hợp của lịch sử. Khi Anh và Argentina đá giao hữu năm 2005, Messi vừa nhận thẻ đỏ trong trận ra mắt tuyển quốc gia gặp Hungary nên không thể góp mặt.

Những năm sau đó, lịch thi đấu quốc tế khiến hai đội hiếm khi có cơ hội gặp nhau. Argentina chủ yếu thi đấu vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ và Copa America, trong khi Anh tập trung cho các giải đấu của UEFA.

Ngoài ra, hai đội cũng liên tục lỡ hẹn ở các giải đấu lớn. Không ít lần người hâm mộ chờ đợi một trận Anh - Argentina có Messi, nhưng hoặc một trong hai đội bị loại sớm, hoặc rơi vào nhánh đấu khác.

Chính vì vậy, phải đến World Cup 2026, sau hơn hai thập kỷ, "cuộc hẹn" mới chính thức trở thành hiện thực.

Điều thú vị là Messi lại rất quen thuộc với bóng đá Anh ở cấp CLB. Trong màu áo Barcelona và PSG, anh nhiều lần đối đầu các đại diện Premier League, ghi hàng chục bàn thắng trước những Manchester United, Chelsea, Arsenal, Manchester City hay Liverpool. Nhưng trước tuyển Anh, con số vẫn là... 0.

Tuyển Anh là đối thủ rất đáng chờ đợi Messi.

Không chỉ là Messi, đây còn là chương mới của một cuộc đối đầu lịch sử

Nếu nhìn rộng hơn, bán kết World Cup 2026 còn là chương tiếp theo của một trong những cuộc đối đầu giàu cảm xúc nhất lịch sử bóng đá.

Argentina và Anh từng tạo nên những trận cầu đi vào huyền thoại, từ "Bàn tay của Chúa" và siêu phẩm solo của Diego Maradona tại World Cup 1986 cho đến cuộc tái đấu đầy căng thẳng ở France 1998. Mỗi lần hai đội gặp nhau đều mang theo sức nặng lịch sử vượt xa khuôn khổ bóng đá.

Lần này, tâm điểm chuyển sang Messi. Anh không còn là chàng trai 19 tuổi của World Cup 2006, cũng không còn là cầu thủ ở đỉnh cao tốc độ như giai đoạn 2010-2018. Nhưng Messi vẫn là linh hồn trong lối chơi của Argentina.

Tại World Cup 2026, đội trưởng Albiceleste tiếp tục chứng minh giá trị với những bàn thắng, các pha kiến tạo và khả năng tạo khác biệt ở những thời khắc quan trọng. Dù không ghi bàn trong chiến thắng 3-1 trước Thụy Sĩ tại tứ kết, anh vẫn đóng góp một đường kiến tạo quan trọng để giúp Argentina tiến vào bán kết.

Messi vẫn là nhân tố được kỳ vọng bậc nhất khi Argentina chạm trán Anh.

Ở phía đối diện là một tuyển Anh trẻ trung, giàu thể lực với Jude Bellingham, Harry Kane và dàn cầu thủ đang đạt phong độ cao. Nhiều chuyên gia đánh giá đây là đội tuyển Anh cân bằng nhất trong nhiều năm qua, đủ sức gây khó khăn cho nhà đương kim vô địch.

Bởi vậy, cuộc đối đầu sắp tới không chỉ là trận bán kết giữa hai ứng viên vô địch. Đó còn là lần đầu tiên Messi bước vào một chương lịch sử mà anh đã chờ đợi hơn 20 năm.

Nếu Argentina giành chiến thắng, Messi sẽ hoàn tất mảnh ghép cuối cùng trong bộ sưu tập những đối thủ lớn của sự nghiệp, đồng thời tiến thêm một bước đến giấc mơ bảo vệ ngôi vương thế giới. Còn nếu thất bại, "món nợ" với tuyển Anh sẽ khép lại theo cách nhiều người không mong muốn.

Dù kết quả ra sao, bóng đá thế giới vẫn sẽ được chứng kiến một khoảnh khắc đặc biệt: lần đầu tiên Lionel Messi đối đầu tuyển Anh. Và rất có thể, đó cũng là lần cuối cùng.